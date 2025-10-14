Paqui Bartual (FVMP) exige al Gobierno "mayor compromiso con municipios afectados" por la dana y reglas fiscales "claras"

Paqui Bartual, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha señalado que la institución ha solicitado al Gobierno de España un "mayor compromiso con los municipios afectados" por la dana del pasado 29 de octubre.

Además, ha reclamado que se contemplen como damnificadas las "28 localidades que aún no figuran en el listado oficial de municipios dañados".

Asimismo, también ha solicitado al Gobierno "la simplificación de la contratación administrativa, unas "reglas fiscales generales claras" y Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que los consistorios puedan "planificar e implementar proyectos que son vitales".

La también alcaldesa de Xirivella (Valencia) se ha pronunciado así durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

Bartual ha repasado la labor de la FVMP en favor de las poblaciones dañadas por la dana y ha señalado que se comprometió a "crear una comisión de trabajo específica para ayudar a los pueblos que sufrieron ese trágico desastre natural".

"Ese compromiso no fue una promesa institucional, fue una promesa personal. Porque cuando ves a tus vecinos sacando barro de sus casas entiendes que el municipalismo no se declama, se ejerce", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que la FVMP ha puesto en marcha "todos esos compromisos, reclamando a todas las administraciones" y ha resaltado que la intención es que la institución pueda ayudar en la reconstrucción y atender "el principal objetivo que es la vuelta a la normalidad de todos los pueblos".

Paqui Bartual también ha apuntado que se ha reclamado "a todas las administraciones implicadas" afrontar las consecuencias de la dana, además de "la ampliación de los plazos y el objeto de subvenciones" en favor de "una verdadera recuperación".

"No solo debemos acordarnos de las víctimas en el dolor, también en la reconstrucción", ha apostillado.

"Falta de reglas fiscales"

Bartual ha señalado que también se ha pedido al Gobierno "la flexibilización de las reglas fiscales para que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes en proyectos de inversión y de recuperación.

Ha considerado que el trabajo que hacen los ayuntamientos, "con confianza y previsión" y con "presupuestos aprobados", se "ve entorpecido por la incertidumbre que genera la falta de unas reglas fiscales generales claras y de PGE".

Así, ha asegurado que eso "limita" la "capacidad de planificar e implementar proyectos vitales para el progreso de los municipios".

A su vez, ha considerado que "se está dificultando la asignación adecuada de recursos para servicios esenciales, infraestructuras y proyectos de desarrollo" y ha subrayado que "el Gobierno debe actuar con prontitud y con responsabilidad en la aprobación de los PGE".

La alcaldesa de Xirivella ha añadido que también se ha demandado "una mejora de la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Tragsa", así como "el refuerzo en la gestión de residuos, la limpieza del cauce del río Turia y la atención a las necesidades sociales de los vecinos más afectados" por la dana.

Entre las reivindicaciones al Gobierno central, ha citado además "la simplificación en la contratación administrativa" y medidas referidas a la contratación de emergencia, "porque cuando se trata de reconstruir, la burocracia no puede ser un muro".

"No podemos tener los fondos y no poder usarlos a tiempo. Si no reclamamos esto, el efecto va a ser el contrario a lo pretendido" porque "no solo nos vamos a ver obligados a devolver el dinero, sino también, los intereses", ha comentado, tras lo que ha advertido del "perjuicio económico importante para las arcas municipales".

"El Gobierno debe regularizar que los gobiernos locales puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, no solo en 2025 y 2026, sino con vigencia indefinida", ha apostillado.