La Generalitat pone fecha para completar la red de parques inundables de Valencia: un periodo "razonable" de 4 años

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que la Generalitat confía en poder completar el proyecto de red de parques metropolitanos inundables de Valencia en un plazo "razonable" de cuatro años.

Así, ha reconocido que se trata de un objetivo "ambicioso" y "optimista". Más todavía "teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos" en este momento, a las puertas de cumplirse el primer aniversario de la dana del 29 de octubre.

De este modo lo ha expuesto este lunes, en declaraciones a los medios, tras reunirse con la Cámara de Comercio de Valencia para presentar "con detalle y detenimiento" la red de parques inundables.

"Hoy veníamos a contar y a escuchar", ha señalado. Y ha valorado que la acogida por parte de estos representantes "ha sido buena".

"Todos estamos ya de acuerdo en que es un horizonte futuro por el que hay que trabajar", ha valorado Martínez Mus, que ha reconocido que el proyecto "obviamente tendrá sus pasos intermedios con más o menos dificultades".

También ha resaltado el hecho de que todos estén "de acuerdo" con "el final que deseamos para esa área metropolitana, esos parques inundables y esa manera de colaborar con las obras hidráulicas de canalización y encauzamiento".

Unas tareas, ha incidido, "fundamentales" y que son "la primera de las herramientas para mejorar nuestro territorio y hacerlo más resiliente".

Así, ha destacado el criterio "prácticamente unánime" de que estos parques inundables son el "horizonte de futuro al que todos queremos llegar".

Y ha considerado: "Es fundamental tener también como aliados a los empresarios, a la Cámara, porque sumamos una pata más y en este sentido la pata que tiene más sensibilidad económica en cuanto a la actividad que también pueda sumarse a ese objetivo final".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que los parques inundables "no son la solución", sino "un complemento a la solución". "No quiero que parezca una desmotivación a lo que necesitamos de verdad, que son las obras de encauzamiento", ha aseverado.

Martínez Mus ha incidido en que estos parques se construirán sobre un territorio "muy tensionado en todos los usos, tanto en los industriales como los residenciales", al tiempo que ha indicado que existe un "interés especial en preservar todo lo que es la tierra de la huerta".

Al respecto, ha defendido que el uso agrícola es "perfectamente compatible" con los parques y zonas verdes y ha agregado: "Es más, es muy deseable que podamos recuperar también cultivos que puedan ayudar a esas zonas de laminación".

Así, ha señalado que uno de los "usos principales" de esas zonas verdes "tiene que ser el agrario", por lo que hay que "incentivar a que esas tierras se cultiven; las que están cultivadas, se mantengan; y las que no, se incorporen de nuevo a un cultivo", ha resumido.

Además, el conseller ha aprovechado para informar tras la reunión de que una de las formas de financiación de los parques inundables es con los proyectos de compensación de derechos de emisión de CO2. "Era uno de los temas que queríamos traer aquí porque son empresarios que pueden tener alguna inquietud", ha apuntado.

Por parte de Cámara Valencia, su presidente, José Vicente Morata, ha considerado "muy positivo" el proyecto de los parques inundables en el marco de "todas esas diferentes actuaciones que son necesarias" tras la dana del pasado octubre, al tiempo que ha garantizado que desde su institución continuarán "en la misma línea que hasta ahora, y es colaborando con las diferentes administraciones para que esto sea una realidad".

"En colaboración con ayuntamientos, con la Generalitat y también con la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, lo que queremos es justamente, entendiendo la dificultad que tiene que este desastre no se soluciona en un año, dar tranquilidad a los ciudadanos" y que estos sepan "que realmente se están haciendo cosas" y actuando "lo más rápido posible", ha expuesto.

Celeridad

La intención de la Generalitat, ha apuntado el conseller, es avanzar "en cada uno de los 18 sectores en los que hemos dividido estos parques inundables".

Pero "sin perder la filosofía de conjunto que tiene que servir para mejorar esa capacidad de laminación y de reducción de la velocidad de agua en caso de riada y que sirva una ayuda fundamental a esas obras de encauzamiento y de canalización" que el Consell ha exigido "reiteradamente" a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Sobre estas últimas, Martínez Mus ha insistido en la necesidad de "continuar reivindicando día a día" estas actuaciones porque, según ha denunciado, "seguimos sin tener un ritmo adecuado después de lo vivido hace prácticamente un año".

"No se ha avanzado prácticamente nada, tan solo en la canalización de la Saleta y con pasos muy lentos", ha lamentado el titular de Medio Ambiente.

Al respecto, ha considerado que esos proyectos deberían haber sido declarados de urgencia para avanzar "con toda la celeridad": "La gente necesita tener tranquilidad cuando vive y cuando trabaja en los territorios que sufrieron hace un año esa gran devastación".

El titular de Medio Ambiente ha insistido en que todas estas actuaciones están recogidas en el plan de gestión de riesgos de inundación y descritas "ya hace demasiado tiempo".

"¿Que además tendría que estar estudiándose cómo mejorarlas? Sí, pero, como mínimo esas que ya sabemos que existen en ese plan, que son un número bastante importante y siguen sin iniciarse siquiera en las primeras fases", ha criticado el conseller, que ha reclamado "un incremento de ritmos para que puedan aligerar" su ejecución.

"Son obras que, en condiciones normales, ya son largas de desarrollo en el tiempo porque tienen una calificación ambiental más o menos detallada, pero si no se inician y si no se incrementan los ritmos, esto no va a terminar nunca", ha advertido Martínez Mus.