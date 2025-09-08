El "logro" de volver al cole en la zona cero de la dana: solo Catarroja y Massanassa empiezan el curso a tiempo

Catarroja y Massanassa han podido volver este lunes al cole, como estaba previsto. Se trata de dos municipios valencianos de la zona cero de la dana en los que algunos centros escolares quedaron destruidos. Diez meses después, los estudiantes celebran el "logro" de poder volver a clase, aunque en barracones.

En las localidades afectadas por la dana el inicio de curso ha traído sentimientos desiguales: desde la "ilusión" del alumnado que celebra el volver a su propio municipio hasta el "sufrimiento" de aquellos que han visto cómo su regreso se retrasa unos días por ajustes en las aulas prefabricadas.

En total, algo más de 3.000 alumnos del área afectada por la barrancada van a empezar las clases en este tipo de instalaciones mientras se reconstruyen sus colegios.

Ante una de las instalaciones que no ha podido abrir hoy sus puertas, los barracones situados en el Polideportivo donde se van a unificar de momento la escuela infantil Ausiàs March y el colegio de primaria Lluís Vives de Massanassa, representantes de padres y madres de alumnos han lamentado la situación.

El presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha leído un manifiesto en el que ha reprochado que la Conselleria de Educación "no ha cumplido el compromiso de tener listos los espacios con la instalación del interior, elementos, inmobiliario, patio asfaltado, etcétera".

Esto, explicaba durante la lectura, "implica que no han dado prioridad en ningún momento a la recuperación del sistema educativo".

"Tendrían que haber hecho todos los esfuerzos para que los barracones, imprescindibles en este momento, hubieran estado gestionados hace meses. La promesa de que al inicio del curso todos los centros educativos iban a estar reubicados en su municipio se queda muy corta", ha denunciado.

Así, Pacheco ha asegurado que "ni siquiera han sido capaces de gestionar esta situación con la eficiencia suficiente para que diez meses después estén en condiciones de que el alumnado, pueda entrar a sus aulas".

Entre los problemas por la "falta de acondicionamiento" de estos barracones, ha citado que "el mobiliario en muchos casos no está instalado, no hay agua, instalación de aire acondicionado o zonas de sombra".

Posteriormente, el representante de la confederación de AMPA ha criticado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "abre el curso en Castellón y no en la zona afectada por la riada".

"Básicamente, lo que no quiere es enfrentarse a la comunidad educativa, que ya está bastante calentita con su actuación absolutamente ineficiente. Es un acto de cobardía", ha aseverado.

Pacheco ha insistido en que "no vale que Rovira diga ahora que todos los técnicos de la Conselleria están volcados con esto": "¿Dónde han estado los últimos diez meses? No puede ser que tarden diez meses en gestionar y montar los barracones de unos centros que ya han sufrido bastante y que deberían haber tenido sus centros educativos antes del verano".

Además, este portavoz ha subrayado la "soberbia" del conseller, quien "debería pedir disculpas a las familias y ponerse a su disposición para poder solucionar esta situación lo más rápido posible".

"Diez meses después, es evidente que las familias tienen paciencia, porque si no tuvieran paciencia las situaciones serían otras", ha añadido.

También ha tomado la palabra Álex, un representante de la Junta del AMPA del Lluís Vives y del Ausiàs March, para reivindicar que "los niños de estos centros tenían que haber entrado y sus tutores tendrían que estar en el trabajo y no es así".

"Se dice que por uno o dos días no pasaba nada. Sí pasa. Para esas familias sí pasa porque les ha costado reubicarse, les ha costado perder vacaciones, les ha costado que otros familiares se queden con los niños y no es lo normal", ha denunciado.

Y añade: "Después de lo que hemos pasado no es lo normal, lo normal es que estuvieran dentro y no lo están. No ha habido ninguna alternativa, se aplaza y ya está. No hay plan B, no hemos tenido plan B. Esperemos que el jueves sí cumplan".

Por su parte, los estudiantes del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, cuyo centro también fue arrasado por la dana, sí han podido estrenar hoy las aulas prefabricadas.

La presidenta del AMPA del instituto de Catarroja, Yolanda Morales, ha señalado que, después de diez meses desde la catástrofe están "contentos y muy ilusionados" de poder retomar la actividad lectiva en su propio municipio tras haber estado desplazados.

"Faltan cosas por hacer y estaremos muy pendientes de que se vayan solucionando. También vamos a estar muy pendientes de que el nuevo centro, que ya se ha derribado, se empiece lo antes posible", ha remarcado.

Asimismo, ha comentado que empezar las clases en estas aulas es "un logro" teniendo en cuenta "de dónde venimos".

"No es lo más adecuado porque todos soñamos con tener un centro nuevo, con sus muros, pero bueno, de lo que venimos, la verdad es que es muy ilusionante y esperanzador y ahora veremos cómo se va llevando el curso durante ese tiempo", ha asegurado.

Y ha apuntado que aún quedan pendientes algunas cuestiones, como la zona de patio, donde se ha añadido espacio para poder acoger a los cerca de 1.500 alumnos de este IES.

"Ahí no está condicionado, hacen falta sombras y bancos para estar lo mejor posible cuando tienes ese momento de fuera de clase. Y en el interior, pues también hace falta cosas, como las pizarras digitales", ha explicado.