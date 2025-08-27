La nueva comisionada para la dana promete "diálogo, cercanía y cooperación" en los trabajos de reconstrucción

Zulima Pérez, la nueva comisionada de la dana, en una imagen de archivo. GVA

La nueva comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, la alcoyana Zulima Pérez, ha prometido "diálogo, cercanía y cooperación" en los trabajos de reconstrucción por las inundaciones.

Así se ha manifestado Pérez en sus redes sociales, después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara su nombramiento, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y de que haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pérez ha agradecido la "confianza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y se ha comprometido a dedicar "todo su esfuerzo" a trabajar por la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

Tras su nombramiento, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dado la enhorabuena a Pérez. "Siempre a pie de obra, trabajando codo con codo con todos los ayuntamientos afectados por el 29-O", ha enfatizado.

"Estuvimos, estamos y estaremos, hasta que sea necesario, con todas las personas afectadas por la dana", ha sostenido Morant en redes sociales.

La que sucede en el cargo a José María Ángel como comisionada para la reconstrucción por la dana ha sido hasta ahora asesora en la Secretaría de Estado de Política Territorial.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez. EE

A comienzos de año fue designada coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno de España para la Reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

Pérez sustituye a Ángel después de que este presentara su dimisión tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta "falsificación" de un título académico.

Nueva comisionada

Doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Miguel Hernández, ha sido profesora en distintos másteres y diplomas en el ámbito de la participación, la protección civil y la gestión de emergencias, así como profesora colaboradora del Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (IVASPE).

Nacida en Alcoy, es experta en relaciones intergubernamentales, federalismo y planificación estratégica. También ha participado en la gestión de diferentes crisis y en la redacción de los diferentes planes de recuperación.

Zulima Pérez ha compaginado su carrera académica con la gestión pública: ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en diferentes administraciones, y en la Generalitat Valenciana ha sido Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

Asimismo, ha desempeñado el cargo de subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y Directora General de Coordinación del Diálogo Social en la Presidencia de la Generalitat entre los años 2015 y 2023.