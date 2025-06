El plan de Gan Pampols exigirá 400 actuaciones para renacer tras la dana: "Tiraremos del 'si necesitan ayuda, que la pidan'"

El vicepresidente segundo para la Recuperación de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, anunció este lunes en el foro de Análisis de Reconstrucción tras la dana organizado por EL ESPAÑOL que la segunda fase del Plan para la recuperación ya tiene fecha de presentación.

Será el 30 de junio y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será el encargado de darlo a conocer. El documento tiene cerca de 700 páginas y contempla en torno a 400 actuaciones necesarias para reconstruir las zonas afectadas.

La cantidad de obras a ejecutar son considerables y, por ello, Gan Pampols especificó que ahora mismo deberá estudiarlas para poder priorizar las que sean más urgentes. "Y con el dinero disponible se irá dotando hasta que se acabe", explicó.

¿Y a partir de ahí? "Cuando se acabe, tiraremos del 'si necesitan ayuda, que la pidan'. Pediremos dinero para cubrir todo lo que hace falta", añadió el vicepresidente de la Recuperación. Una aseveración cargada de ironía pero que dejó entrever el hartazgo con el Gobierno central.

En este sentido, recriminó que se esté haciendo una distinción entre las ayudas y actuaciones que están corriendo a cuenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, frente a las que acomete la Generalitat como si la primera no fuera una administración que tiene que socorrer a la población afectada.

"Los valencianos somos españoles, y la Administración General del Estado, así como la Generalitat Valenciana es de todos los valencianos. No vayamos a entrar en un falso debate del Gobierno de la Generalitat y el de la Nación", advirtió. "Eso es absurdo", sentenció.

"La ciudadanía entiende que paga unos impuestos y tiene derecho a una serie de retornos por parte de aquellos que tienen la obligación de satisfacerlos. Y les da igual quien sea o en qué nivel se encuentren", declaró.

El vicepresidente, en este sentido, censuró que "intentar hacer de esto un fraccionamiento y, además, hacerlo con carácter torticero y electoralista, es un gravísimo error que se acabará pagando".

No fue la única amonestación que lanzó durante su intervención. También recriminó que no se hubiera puesto en marcha una comisión mixta con todas las administraciones: desde los ayuntamientos hasta el Estado.

Actualmente, la Generalitat ha decidido poner una de rango autonómico en marcha, en la que participan la Diputación de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y los ayuntamientos.

Una herramienta que cree que podrá ver sus frutos a partir de que los consistorios encarguen las obras de rehabilitación de las infraestructuras dañadas. Algo que no será sencillo, debido a diversos motivos.

En primer lugar, porque a pesar de que el Estado haya transferido ya a las corporaciones locales los 1.746 millones de euros prometidos, existe una carencia funcionarial. Las estructuras administrativas de los ayuntamientos son limitadas y ellos mismos se han declarado incapaces de poder ejecutar el presupuesto asignado en solitario.

En segundo lugar, por los plazos y todos los trámites burocráticos que deberán acometer para que los proyectos que quieran licitar consigan la luz verde por parte del Ministerio de Política Territorial.

Obras de 2010

El vicepresidente segundo para la Recuperación Económica y Social también entró a valorar las obras anunciadas por el Gobierno. Unos proyectos que, en realidad, se corresponden prácticamente en su totalidad con los ya proyectados hace 15 años, tal y como adelantó este periódico.

"En su día me reuní con el decano Javier Machi y me dio cuenta de esas obras, pero en 2010", dijo Gan Pampols. "Las obras anunciadas por el Gobierno no forman parte de una solución integral", añadió.

"Son una solución, pero aquí el problema es: ¿Son en sí mismas suficientes? No. Son un principio reactivo, pero no proactivo. Proactivo sería hacer un estudio general de la cuenca mediterránea", subrayó.

"No veo viable que se firme nada"

No obstante, se mostró pesimista respecto a la posibilidad de que se apruebe un Pacto de Estado sobre las cuencas de España, algo que ha venido reivindicando desde que llegó al cargo.

"En el contexto político actual yo no veo viable que se firme nada, porque hay un nivel de ideologización de las acciones que hace que la parte técnica quede a un lado", aseveró.

Sin embargo, y aunque sin demasiadas esperanzas, ahondó en su petición: "Creo que suscribir un Pacto de Estado del Agua es más importante que nunca. La responsabilidad es del que no lo hace, sino del que lo insta".

Con todo, el vicepresidente para la Recuperación celebró todo lo que se ha hecho en estos casi siete meses desde que llegó al cargo. "Tendemos a pensar que se ha hecho poco porque no se ve, pero se ha hecho mucho".

"Piensen en lo que se veía y que ya no se ve. Por ejemplo, hemos retirado cerca de 1 millón de toneladas de residuos. No luce mucho, pero es la inversión más importante de todas que se ha hecho", advirtió.

Una tarea que ha acometido la Conselleria de Infraestructuras que dirige Vicente Martínez Mus. "El metro se recupera ahora, los puentes están en trance de reconstruirse o a punto de terminarlos, los colegios han reactivado su actividad...".

En este sentido, celebró la inversión realizada por la Generalitat, que a pesar de que cuenta con un "pulmón económico menor que el del Estado", ha dibujado un presupuesto prácticamente idéntico a la inversión que ha destinado el Ejecutivo central a la Comunitat. "Con la aprobación del presupuesto -se validó la semana pasada- ahora contamos con 2.365 millones de euros".

En el caso del Ejecutivo de Sánchez, "se anunciaron 16.600 millones, pero yo no los he visto nunca desglosados", afirmó para acto seguido puntualizar que de la cuantía ejecutada por el Gobierno central, si se restan los fondos del Consorcio de Compensación de Seguros, las ayudas concedidas se reducen a 2.400 millones.

Por último, Gan Pampols apuntó que existen muchas necesidades "pero no posibilidades para satisfacerlas todas". Esto es porque aunque se cuente con programa de actuaciones -el Plan para la Recuperación- y presupuesto, "también hay que contar con que alguien sea capaz de ejecutarlas".