Así ha sido el encendido de luces en Valencia: un homenaje a las víctimas por la DANA "para generar ilusión y esperanza"

La plaza del Ayuntamiento de Valencia ilumina la ciudad de Valencia después del tradicional acto de encendido de las luces de Navidad con un sentido homenaje a las víctimas de la DANA que golpeó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Ha sido un acto cargado de emotividad y simbología con el recuerdo a las víctimas de la riada gracias a la interpretación de "Voces de València" de Rei Ortolá, la cual ha precedido el encendido del árbol de Navidad situado en la plaza del Ayuntamiento.

Miles de personas han abarrotado la plaza del Ayuntamiento desde horas antes del encendido de la iluminación como consecuencia de la gran expectación generada por las luces y, sobre todo por el homenaje.

En la celebración todas las poblaciones afectadas por el temporal han estado representadas, con el objetivo, según ha apuntado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de que "la sociedad recuerde hacia dónde canalizar su solidaridad durante estas fiestas".

La inauguración del Belén del Salón de Cristal a las 19:00 horas ha precedido el encendido en una plaza completamente enmudecida en señal de respeto por los fallecidos a causa de la DANA.

El conmovedor silencio únicamente ha finalizado con una voz en off que ha recordado que "el agua, que nos da la vida, hace un mes, en forma de barrancada, nos dejó la sangre helada", al mismo tiempo que un juego de luces iluminaba el edificio del consistorio.

"Si bien esta tragedia no se ha llevado la ilusión, la capacidad de reconstrucción, la dignidad y la unidad del pueblo valenciano", ha asegurado la misma voz en off que, seguidamente, ha presentado la actuación de Rei Ortolá y del Coro Juan Bautista Comes del Conservatorio Municipal José Iturbi.

Una interpretación cargada de emotividad y a modo de recuerdo de todas las víctimas y familias que han sufrido las consecuencias de la riada; pero también en un símbolo de reconocimiento y "agradecimiento" de la oleada de solidaridad y la acción de la juventud en la lucha por la reconstrucción.

Tras la interpretación de Rei Ortolá, las falleras mayores, Berta Peiró y Lucía García, junto con sus cortes de honor, han presionado la palanca que ha encendido el árbol de 25 metros de altura.

Encendido de las luces en Valencia. EE

El árbol y la iluminación escogida para este año tratan de simbolizar la "Estrella de la solidaridad", ya que, "además de iluminar y generar ilusión y esperanza, pretende canalizar la solidaridad de la sociedad", ha reiterado Catalá.

Luz y pirotecnia

La iluminación del árbol se ha simultaneado con efectos especiales y juegos de luz que han convertido el perímetro de la fuente ornamental de la plaza en un cielo estrellado, como homenaje, en el día de la patrona de los pirotécnicos.

La luz se ha extendido por la plaza con una bóveda estrellada mientras se han escuchado los primeros acordes del Himno de Valencia, que también ha sido interpretado por el Coro Juan Bautista Comes, que asimismo ha cerrado el acto con piezas de Haendel y villancicos de Alborch.

Iluminación del Ayuntamiento de Valencia. EE

La "magia" de la iluminación también ha extendido por las calles del centro histórico, avenidas, grandes vías, barrios y pedanías de la ciudad. Asimismo, en la plaza también se ha recuperado la iluminación ornamental de los árboles, los plataneros que rodean la pista de patinaje y el carrusel de la asociación de los comerciantes del centro histórico y los naranjos que presiden la fachada de la Casa Consistorial.

Esta se ha bañado de tonos cálidos destacando así su arquitectura y los relieves de Benlliure, y en la que se ha añadido un homenaje a otro valenciano universal, Sorolla, que retrató a su ciudad para el encargo de Nueva York de las Visiones de España con "Las grupas".

Se trata de un cuadro homenajeado en el remate central del balcón con un pomell de naranjas rodeadas de guirnaldas vegetales naturales y coronas navideñas vegetales y luces LEDS en los balcones. El pomell de naranjas es un homenaje de la ciudad a la figura de Joaquín Sorolla y a también a los pueblos de L'Horta Sud y su agricultura.