La tragedia y los límites del castigo: una vida perdida, otra por proteger

En la mente de todos permanece la imagen del violento encuentro entre dos futbolistas, en una acción de juego que terminó convirtiéndose en una tragedia. El pasado 2 de noviembre, durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, el delantero Jesús de Miguel Alameda, de treinta años, sufrió un grave impacto con el guardameta Jesús Owono. Falleció al día siguiente.

La extraordinaria gravedad del desenlace nos obliga a examinar lo sucedido con rigor, pero también con la serenidad y prudencia que exige cualquier valoración jurídica.

Las imágenes, contempladas con detenimiento, incluso ralentizadas, invitan a reflexionar sobre la secuencia de la jugada, la posición de ambos futbolistas y sus posibilidades de reacción. El delantero avanzaba a gran velocidad hacia la portería, pendiente de la trayectoria de un balón largo. El guardameta abandonaba su posición para intentar interceptarlo, aparentemente con una visión más amplia de cuanto sucedía frente a él.

No necesariamente disponían del mismo campo visual ni de idénticas posibilidades de anticipar el encuentro. El portero elevó la pierna en aparente intento de efectuar el despeje y se produjo un impacto de extraordinaria violencia.

La cuestión no consiste únicamente en determinar si pretendía alcanzar el balón, algo inherente al lance deportivo, sino en valorar si la forma elegida para hacerlo introdujo un riesgo excesivo y evitable para la integridad del contrario.

¿Era necesario elevar la pierna de aquella manera? ¿Existían alternativas técnicas menos peligrosas? ¿Podía anticiparse el choque? ¿Disponía el guardameta de tiempo suficiente para modificar su intervención?

Reconstrucción de la jugada

Son preguntas relevantes que requieren una reconstrucción objetiva de la jugada. Porque hay una diferencia fundamental entre contemplar una acción conociendo sus consecuencias y valorar las posibilidades reales de decisión de quien tuvo que actuar en unas fracciones de segundo. No todo lo que advertimos al examinar repetidamente unas imágenes pudo necesariamente ser percibido por sus protagonistas.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, mediante resolución de 13 de noviembre, ha impuesto al guardameta doce partidos de suspensión, con las correspondientes multas accesorias.

La decisión parte del acta arbitral, que describe una intervención con la pierna en alto, un impacto brusco y el empleo de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa. Existe, además, una circunstancia procedimental relevante: ninguna de las partes formuló alegaciones contra los hechos recogidos en el acta dentro del plazo reglamentario.

El Comité ha aplicado el artículo 102 del Código Disciplinario, que contempla sanciones de cuatro a doce partidos para las conductas violentas producidas con ocasión del juego que ocasionen consecuencias lesivas graves.

A mi juicio, la calificación disciplinaria es adecuada y la extraordinaria gravedad del desenlace justifica la imposición del máximo previsto. El hecho de disputar un balón no legitima cualquier forma de intervención, ni convierte en aceptable una fuerza que exceda los límites propios de la competición.

Pero la responsabilidad deportiva no debe confundirse con la penal.

Responsabilidad penal

La muerte del futbolista ha motivado una investigación judicial, cuya apertura resulta natural ante un fallecimiento de estas características, sin que ello implique por sí mismo la existencia de un delito.

El artículo 142 del Código Penal contempla el homicidio imprudente. Sin embargo, para apreciar esta responsabilidad no basta con acreditar el impacto y el posterior fallecimiento. Es necesario demostrar una infracción penalmente relevante del deber de cuidado, la creación de un riesgo no permitido, su previsibilidad y evitabilidad, y la relación causal entre la conducta y el resultado producido.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 379/2025, de 30 de abril, examinó los límites de la responsabilidad penal por lesiones en el ámbito del fútbol. Aunque aquella resolución se refería a una agresión intencionada ajena al lance del juego, su razonamiento permite comprender la importancia del riesgo permitido en la práctica deportiva.

El fútbol es una actividad de contacto, velocidad y confrontación física. Sus participantes asumen determinados riesgos inherentes a la competición, pero esa aceptación no es ilimitada. La dificultad consiste en determinar cuándo una intervención excesiva deja de pertenecer exclusivamente al ámbito disciplinario y adquiere relevancia penal.

Para esclarecer lo sucedido, será esencial examinar la naturaleza del impacto, la posición de ambos jugadores, sus posibilidades reales de reacción y las conclusiones de los informes médico-forenses.

Presunción de inocencia

Pero debemos evitar un razonamiento tan comprensible emocionalmente como jurídicamente equivocado: deducir la gravedad de la imprudencia exclusivamente de la gravedad del resultado. Una conducta puede ocasionar consecuencias irreparables sin que necesariamente exista una imprudencia penalmente punible. Y una infracción deportiva, por grave que resulte, no se convierte automáticamente en delito.

Precisamente aquí adquiere todo su significado la dimensión humana del Derecho.

La presunción de inocencia, la exigencia de prueba suficiente, la proporcionalidad y la valoración individualizada de las conductas no son formalidades que dificulten la justicia. Son garantías que la hacen posible y que impiden que el dolor, la conmoción o la presión pública sustituyan al juicio sereno sobre la responsabilidad personal.

Jesús de Miguel ha perdido la vida a los treinta años. Una pérdida irreparable para su familia, sus compañeros y cuantos compartieron su existencia. Ninguna sanción ni resolución judicial podrá devolver esa vida.

Pero tampoco podemos ignorar la situación de Jesús Owono, un joven futbolista que tendrá que convivir con lo sucedido, con independencia de las responsabilidades que jurídicamente pudieran corresponderle.

No se trata de disculpar una intervención sancionable ni de renunciar a investigar sus posibles consecuencias penales. Se trata de evitar que una tragedia se convierta, por la precipitación de nuestros juicios, en una condena anticipada.

La justicia exige esclarecer, valorar y, cuando corresponda, sancionar. Pero también exige saber dónde termina la responsabilidad y dónde comienza el castigo injustificado.

Y ese límite no lo determina la intensidad de nuestro dolor, sino el Derecho, la prueba y el respeto a la dignidad humana.

Ya se ha perdido una vida. No contribuyamos a arruinar otra. Porque los límites del castigo no son una renuncia a la justicia, sino la expresión más exigente de ella: que ninguna tragedia nos haga olvidar que, incluso frente a lo irreparable, seguimos obligados a proteger la dignidad de las personas.

José Domingo Monforte es socio director y fundador del despacho Domingo Monforte.