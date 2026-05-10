La Comunitat Valenciana en "la Diana"

Valencia ha vuelto a quedarse fuera. Me gustaría poder decir que ha habido una rectificación y que finalmente la sede física del centro CERTERA viene a Valencia, pero no es así. Seguramente se preguntarán ustedes qué es eso de CERTERA y el porqué de este lamento.

Bajo ese acrónimo se encuentra una institución de referencia como es el Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Terapias Avanzadas, que en pleno proceso de elección de su sede descartó al Hospital La Fe de Valencia a pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, liderado por Diana Morant.

Y esta semana en que el PP exigía en Les Corts una reconsideración de postura, los votos de la izquierda han vuelto a darnos la espalda. Nos han negado doblemente.

Hablar de Valencia como sede CERTERA hubiera sido poner a nuestra autonomía en el mapa, sería hablar de oportunidades, de investigación y desarrollo, de puestos de trabajo e inversión, de vías de progreso para las empresas e investigadores.

Pero, una vez más —ya hemos perdido la cuenta—, se relega a nuestra tierra, demostrando de paso la insignificancia que tienen los diputados y ministros de la izquierda dentro del Gobierno de España. Un peso ridículo que, sin embargo, sí que sirve para permitirle al número uno que continúe en La Moncloa.

Durante demasiado tiempo, los valencianos hemos sufrido una evidente infrafinanciación y un trato desigual respecto a otros territorios.

La dejadez y evidente falta de implicación de la líder socialista y ministra valenciana hacia sus coterráneos ha resultado especialmente decepcionante, un camino pusilánime que ya asoma en el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, al anteponer los “intereses” de Sánchez a los de su propia tierra. Ni un solo movimiento a favor de obra.

Hablamos de infrafinanciación, de deuda en dependencia de 4.000 millones de euros, más otro agujero superior a los 1.100 millones de euros por asistencia médica a españoles de otras comunidades autónomas y a extranjeros.

Ponemos en valor que, a pesar de ese monto, hemos comprometido uno de cada tres euros del presupuesto haciendo un gran esfuerzo extra para garantizar los servicios. Qué sencillo les resulta llenar de fanfarria los discursos en pro de la sanidad pública y qué difícil es demostrarlo con hechos.

El problema no es que falten palabras, sino que, pese a conocer la letra, aún no hayan sido capaces de encontrar la música.

Una situación totalmente opuesta al trabajo que se realiza desde nuestro Consell, apostando por una sanidad pública valenciana que devuelva la calidad a la asistencia y la lleve a la excelencia.

Desde hace tres años van llegando los frutos del cambio y del esfuerzo de un gobierno popular. No está siendo fácil revertir la situación que heredamos, pero los resultados empiezan a imponerse.

De hecho, es el propio Ministerio de Sanidad quien nos confirma y ratifica como la comunidad que presenta las mejores ratios de lista de espera para cirugía, corroborando de paso los datos facilitados por Conselleria al cierre de 2025, de disminución de la lista de espera quirúrgica de prioridad en más de un 60 %, pasando de 61 a 24 días de plazo.

La realidad es que hoy, gracias al proyecto que lidera Juanfran Pérez Llorca, existe una planificación seria y estructurada que choca con la confrontación y la habitual propaganda que utiliza la izquierda, incluso cuando gobierna, como es el caso de la ministra García, espejo de Compromís al frente del Ministerio de Sanidad.

Su falta de gestión, competencia y diálogo con los actores profesionales ha llevado a la anulación de más de 16.000 citas médicas en consultas externas, cirugía y atención primaria, fruto de las huelgas generales que ha provocado su incompetencia.

Las políticas del cambio a las que nos comprometimos están en marcha y dando fruto, pese a que sigamos siendo el centro de "la Diana", en su doble acepción.

Nieves Martínez es portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo de Les Corts