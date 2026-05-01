La reactivación de la comisión asesora de Derecho Civil Valenciano

El pasado viernes, día 24 de abril, con ocasión del acto de presentación del Ciclo de Jornadas Jaume I celebrado en la Diputación de Valencia, la Consellera de Justicia, Transparencia y Participación, la Honorable Sra. Doña Nuria Martínez Sanchis, dio a conocer la decisión del Consell de reactivar la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano.

El objetivo confesado por la Consellera de la reactivación es retomar el estudio de todas las vías posibles para poder hacer efectivo el ejercicio de la competencia para legislar en materia de Derecho civil, “correspondiendo al debate histórico-jurídico, la determinación de la vía más adecuada para la obtención de la finalidad pretendida”.

Las vías posibles para hacer efectiva esa competencia legítima recogida en nuestro Estatut son: la reforma constitucional, la revisión por el Tribunal Constitucional de su propia doctrina, una Ley Orgánica que transfiera a la Generalitat sin sombra alguna de duda la competencia para elaborar leyes de Derecho civil valenciano y una Ley marco dictada por el Estado con la misma finalidad.

Haciéndose eco de esa pluralidad de opciones, la Consellera remarcó: “En esta comisión tengan por seguro que se recogerán todas las sensibilidades que se encuentran cuando hablamos de recuperación del Derecho Civil Valenciano. Hablamos de un organismo asesor totalmente técnico e inclusivo”.

Estas características de la Comisión asesora son imprescindibles para el buen fin de la misma dado el carácter eminentemente jurídico y realmente complejo de la cuestión que ha de informar, que no es otro que el encaje constitucional de la competencia de la Generalitat para elaborar sus propias leyes de Derecho civil, teniendo en cuenta que, en principio, la Constitución reconoce esa competencia solo a las CCAA que tuvieran Derecho civil compilado cuando el 28 de diciembre de 1978 entró en vigor, lo que no fue el caso de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la abolición de nuestros Fueros en 1707.

Es esencial que la Comisión sea, además de totalmente técnica, por lo que he dicho, totalmente inclusiva y estudie en su seno con rigor y serenidad las cuatro vías que se han defendido para alcanzar el objetivo del reconocimiento pleno de la competencia.

La Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano sucedió en 2018 a la Comisión de Codificación Civil Valenciana que se creó en 2004.

Esta última funcionó durante catorce años y a lo largo de setenta y siete maratonianas sesiones de trabajo elaboró el borrador de proyecto de Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convivan, conocida como Ley de custodia compartida, el de la Ley de uniones de hecho formalizadas, el de la Ley de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias y el borrador de anteproyecto de la Ley valenciana de sucesiones.

De ella formaron parte los más cualificados representantes de todas las profesiones jurídicas a los que tuve el inmerecido honor de coordinar.

La Ley de régimen económico matrimonial valenciano se tramitó como proposición de Ley por el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts y no fue elaborado por la Comisión.

La última sesión plenaria, la vigesimotercera de la CCCV, tuvo lugar el 23 de febrero de 2017 y en ella se aprobó un informe técnico sobre las posibles opciones jurídicas para garantizar la competencia de Les Corts valencianes para legislar y desarrollar el Derecho civil propio en virtud del ejercicio del autogobierno.

Dicho informe evidencia, transcurridos más de nueve años desde su elaboración, una necesaria puesta al día pues no se recogen en él todas las opciones para recuperar la competencia y las que se recogen merecen una reformulación más precisa y desarrollada.

Esa tarea sólo puede ser llevada a cabo por la sucesora de la CCCV, es decir, por la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano que se creó por el Decreto 71/2018, de 1 de junio, del Consell la cual, sin duda, partirá del mencionado informe para ofrecer a nuestros representantes políticos la mejor posibilidad, la que con mayor precisión y fundamentación técnica aborde de la manera más sencilla y directa la solución reintegradora.