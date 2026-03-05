Siguiendo de cerca los pasos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con la experiencia letrada que te hace mantener la calma, además de la confianza y el respeto de la institución, del poder judicial en su conjunto constitucional, aunque ello, por supuesto, y haciendo uso de la libre expresión, no signifique privarse de realizar cualquier tipo de crítica fundada en derecho, cosa distinta a la pataleta de acera.

Ya con la magistrada ponente designada, Pía Calderón, muy bien traído por los medios sus antecedentes instructores sobre Rafael Blasco, por aquello de despejar dudas en cuanto a sus inclinaciones, para así poder ser más certeros con el tiro según sus resoluciones, que, por supuesto, ordenamiento jurídico en mano, obedecen a las peticiones populares.

Nótese que se dice desde los pensamientos corto visionarios de la más pura ignorancia de la profesión que obedece a criterios garantistas y que, en caso de no ser así, la maquinaria se pone en marcha para retirar del proceso vía recusación, o iniciar acciones, incluso por la vía penal, si así fuera necesario, por la comisión de un ilícito en el ejercicio del cargo.

Nuevo tiempo de espera el que se abre ahora con el traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que formulen alegaciones, en tiempo y forma, respecto a la petición de la jueza instructora sobre la investigación del expresident del Consell.

Lo del tiempo es más claro, lo de la forma más allá de la estructura importa el contenido, el fondo, en el que se entrelaza la literatura de relleno con el núcleo probatorio que resulte de la ponderación valorativa para determinar la resolución instada y asumir la causa o devolverla a sus orígenes instructores.

Hasta que finalice el tiempo dado el bullicio exigente de la verdad y la justicia hacen presión a lo que la magistrada debe hacer oídos sordos porque la justicia, entendida como la administración de la norma, no obedece a mandatos populares sino al cumplimiento y la aplicación de la ley.

Los juicios paralelos es lo que traen mucha dilación cargada de aumento de expectativas que difícilmente encajan con la resolución; y, ello no significa que deba adoptarse una posición u otra sino todo lo contrario porque ya poco importa el posicionamiento tomado, sea cual sea la resolución agradará a unos y molestará a otros.

Los argumentarios están en el horno, y hay cabida para sacar el que más convenga, bien sea el de no hay justicia o el de la verdad ha ganado.