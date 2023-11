Mi abuelo murió hace diez días. Fue bastante sobrevenido. No tenía enfermedades graves. Acababa de cumplir 85 años y, simplemente, estaba algo flojo. Yo justo acababa de visitarle. Fui a verle el domingo previo, dos días antes. "Por lo menos pudisteis 'despediros'", me repite todo el mundo. Pero yo me siento culpable.

La realidad es que pasaba poco por su casa. Me pillaba de camino a mi pueblo, pero solo paraba cada dos o tres viajes, unas cinco veces al año.

Pude 'despedirme', sí, pero por pura casualidad. Y la visita ahora me estremece. "M'alegre molt de vore't, Dani", me dijo. Era un hombre frío, pero estaba más cariñoso que nunca. Fui con mi hijo. Se emocionó al ver a su bisnieto. Más cuando le besó en la mejilla. Más aún cuando le enseñé una foto suya vestido del Valencia CF.

Podría decirme que lo visité pese a estar en mis semanas de trabajo más intensas. Podría relativizar. Repetir que decidieron ellos vivir alejados. Pero la realidad es que pude pasarme mucho más.

Hoy mi abuelo no está, y me atenazan las razones peregrinas que me alejaron de su casa. El trabajo, ese deber incuestionable que tanto absorbe, se vuelve ridículo al constatar las valiosas renuncias que exige.

Era un abuelo arisco, pero era el mío. Nos reñía, causaba mucho respeto. Pero limpiaba cada verano la piscina para vernos nadar. Desde el agua le veía disfrutar sentado con solo mirarnos desde lejos.

En el velatorio me dolió descubrir detalles suyos que desconocía por boca de sus amigos. Renovaba cada año la licencia de un rall que hacía lustros que ya no lanzaba. Yo le vi hacer aquella magia, capturar 50 lubinas de un solo lanzamiento y repartirlas entre los vecinos y curiosos da la playa. Éramos incapaces de arrastrar aquel capazo de pescado.

Qué menos que el pequeño homenaje de su nieto periodista a un emprendedor de los años 60. Pasó de 'hombre rana' en los astilleros del Puerto de Valencia al negocio de los coches de ocasión.

Aprovechó bien los contactos que hizo en el club náutico cuando acudía al auxilio de adinerados que perdían el ancla de sus barcos. Montó un negocio próspero de compraventa de vehículos con el que mantuvo a una familia humilde del barrio de Nazaret.

Un buen amigo me contó que a él le pasó al contrario que a mí. Descartó visitar a su abuelo por la vorágine del trabajo y murió a los pocos días.

Me insiste en que debo valorar que yo sí tuve la ocasión de 'despedirme'. Y lo valoro, de verdad que lo hago. Pero tengo un sentimiento de culpa muy parecido al suyo, porque estuve con él mucho menos de lo que pude.

