Ricard Camarena amplía su bar del Mercado Central: habrá espacio para 80 comensales y la carta se mantendrá "intacta"

El bar de Ricard Camarena ubicado en el Mercado Central de Valencia crece. Este martes 24 de noviembre Central Bar abre su espacio ampliado tras varios meses de trabajos, que han permitido triplicar su capacidad.

La intervención permite "recibir a más clientes, mejorar su comodidad y ofrecer nuevas posibilidades para disfrutar de su cocina, sin cambiar aquello que define al local desde sus inicios", celebran desde la oficina del cocinero valenciano.

La ampliación supone "una de las transformaciones más importantes de Central Bar".

El establecimiento incorpora una zona con mesas y sillas, para 80 comensales, que convivirá con el formato tradicional de la barra.

Así, los clientes podrán seguir disfrutando de la experiencia de comer en la barra de un mercado o sentarse a una mesa con mayor comodidad, según detallan.

Misma carta, más espacio

Ricard Camarena mantiene la propuesta gastronómica que ha definido a Central Bar desde sus orígenes, con una "cocina directa, reconocible y profundamente vinculada al producto del Mercado Central y a los productores de proximidad".

Los bocadillos, las tapas y las raciones seguirán siendo los protagonistas de una oferta pensada para disfrutar, ya sea de un desayuno, un almuerzo valenciano, un aperitivo o una comida informal en pleno centro de Valencia.

Ricard Camarena triplica el espacio de su bar en el Mercado Central de Valencia. EE

La proximidad de los puestos del mercado y la relación con sus comerciantes forman parte de la manera de trabajar de Central Bar, cuya oferta gastronómica se centra en el producto fresco y la temporalidad.

Reja histórica

La intervención se ha desarrollado dentro del propio Mercado Central, uno de los edificios históricos más representativos y visitados de Valencia y un lugar que forma parte de la identidad de Central Bar.

El proyecto incorpora nuevos espacios sin perder la conexión visual y cotidiana con la actividad del mercado, gracias a una estructura abierta.

Entre los elementos que se han tenido en cuenta figura la conservación e integración de una reja histórica original del edificio, que permite mantener presente parte de su memoria arquitectónica.

Central Bar seguirá siendo un "lugar abierto al movimiento del mercado, a sus visitantes habituales, a quienes acuden a comprar y a las personas que llegan al centro histórico de València buscando descubrir su gastronomía".

Desde 2012

Desde su apertura en agosto de 2012, Central Bar ha construido una personalidad propia dentro de la múltiple oferta de Ricard Camarena en la ciudad.

Su relación directa con el mercado, la cocina a la vista y la posibilidad de disfrutar de una propuesta gastronómica de calidad en un ambiente informal forman parte de su identidad.

Ahora, el 'nuevo' bar permitirá continuar ese recorrido con más capacidad y mayores posibilidades de servicio: la carta seguirá teniendo la misma esencia y el Mercado Central continuará siendo mucho más que su ubicación, formando parte de su cocina y su ADN.