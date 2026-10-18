El mercadillo ambulante ideal para visitar cada jueves: más de 300 puestos en uno de los barrios más tradicionales

Cada semana, la gran mayoría de los barrios de Valencia acogen sus mercadillos extraordinarios en los que vecinos y visitantes pueden encontrar prendas, objetos y productos de todo tipo a precio de auténtica ganga.

Uno de los más populares es el espacio ubicado en el barrio de El Cabanyal, una de las zonas con mayor tradición de la ciudad y con una historia que vale la pena conocer.

En cuanto al espacio ambulante, este reúne más de 300 puestos entre sus calles. Esta cita semanal de cada jueves es una oportunidad para encontrar ropa, complementos y artículos para el hogar, además de descubrir un entorno que conserva buena parte de su identidad tradicional.

El mercadillo se instala alrededor del Mercado Municipal de El Cabanyal y atrae tanto a vecinos como a visitantes y se celebra todos los jueves entre las 9:00 y las 14:00 horas, en diferentes calles próximas al mercado municipal.

Entre ellas se encuentran Justo Vilar, Marino Sirera, Vicente Brull y Rosario, además de tramos de la avenida del Mediterráneo y la plaza de la Cruz del Canyamelar.

Con alrededor de 340 puestos, según los directorios especializados, es una de las citas comerciales al aire libre más numerosas de Valencia. La oferta se centra especialmente en la ropa y los complementos, con una variedad de productos que permite recorrer los puestos en busca de prendas, oportunidades y artículos para el día a día.

El Cabanyal

La visita al mercadillo también permite conocer El Cabanyal, un barrio cuya historia está estrechamente ligada al Mediterráneo.

Antiguamente, esta zona formaba parte de Poble Nou de la Mar, municipio independiente constituido en 1837 que agrupaba los núcleos de El Cabanyal, el Canyamelar y el Cap de França.

Sus habitantes vivieron tradicionalmente de la pesca y de las actividades relacionadas con el mar. Esa identidad todavía se reconoce en el trazado de sus calles, en las casas bajas y en las fachadas decoradas con azulejos de colores, elementos que distinguen su arquitectura popular.

A finales del siglo XIX, Poble Nou de la Mar perdió su autonomía y quedó integrado en Valencia. Sin embargo, el antiguo carácter marinero no desapareció, sino que permaneció en sus costumbres, su gastronomía y sus espacios de encuentro. El barrio conserva así una personalidad propia dentro de la capital valenciana.

El barrio también destaca por su reconocible patrimonio arquitectónico. Sus viviendas tradicionales, algunas con fachadas modernistas y ornamentación cerámica, forman parte de un conjunto histórico reconocido por su valor cultural.