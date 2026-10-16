Gran fiesta gastronómica de la tapa hasta el 7 de noviembre: raciones a 6 euros con bebida incluida en 60 bares

Llega una de las citas gastronómicas más consolidadas de Castellón: desde el 15 de octubre y hasta el 7 de noviembre se celebra la 17ª edición de la Ruta de Tapas Sabores con la participación de 60 establecimientos hosteleros.

Por primera vez se añaden a esta aventura un total de 20 bares, donde la gastronomía local, el producto de proximidad y la creatividad de los profesionales de la hostelería son los grandes protagonistas.

La Ruta de Tapas Sabores Castellón ofrecerá durante 24 días la posibilidad de recorrer la ciudad a través de las propuestas culinarias de sus 60 locales participantes, que competirán por el reconocimiento a la Mejor Tapa del Año.

Cada establecimiento presentará dos tapas y el precio de cada propuesta, con bebida incluida, será de 6 euros.

La organización prevé que durante esta edición se sirvan más de 90.000 tapas y estima un impacto económico superior a los 1,2 millones de euros en el sector hostelero.

Asimismo, se calcula que el 23% de los consumidores serán visitantes procedentes de fuera de Castellón, una cifra que refuerza el atractivo de esta iniciativa como herramienta de promoción turística y dinamización de la economía local.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, destacó la importancia de esta iniciativa para dinamizar la actividad hostelera y turística de la ciudad, al tiempo que invitó tanto a los vecinos como a quienes visitan la ciudad a descubrir su oferta gastronómica.

"La Ruta de Tapas es una oportunidad para poner en valor el talento de nuestros hosteleros, dar a conocer la riqueza de nuestra gastronomía y seguir haciendo de Castellón una ciudad atractiva para disfrutar durante todo el año", señaló.

La edil subrayó también el valor de una propuesta que, "edición tras edición, contribuye a generar actividad económica y a reforzar la identidad gastronómica de la ciudad".

"Que este año contemos con 60 establecimientos y que un tercio de ellos se incorporen por primera vez demuestra que la ruta sigue creciendo y despertando el interés de nuevos profesionales. Es una buena noticia para nuestra hostelería y para todos aquellos que disfrutan descubriendo Castellón a través de su cocina", dijo.

La ruta tendrá su continuación el miércoles 25 de noviembre con la celebración del Máster Sabores Castellón 2026, el evento en el que los chefs finalistas elaborarán sus propuestas en directo ante el público y un jurado invitado que elegirá la Mejor Tapa de Castellón 2026.

Donativo

La imagen oficial de esta 17ª edición lleva la firma del artista castellonense Pepe Mingol, autor de la obra Castellón vibra, creada expresamente para la ocasión.

La pieza transmite el dinamismo y la alegría de compartir mesa, además de reflejar la gastronomía como un punto de encuentro y convivencia.

Además, La Ruta de Tapas vuelve a incorporar una vertiente solidaria mediante la colaboración con el Banco de Alimentos de Castellón.

Las guías oficiales en formato físico estarán disponibles en los establecimientos participantes y en las oficinas de Turismo con un donativo de 50 céntimos, cuya recaudación se destinará íntegramente a la compra de alimentos para las familias que más lo necesitan en la provincia.

En ellas se recoge la información de los 60 establecimientos participantes, su ubicación, teléfono y descripción de las dos tapas que ofrece cada local.