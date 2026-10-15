La Fira i Festes de Gandia y el Tío de la Porra. Ayuntamiento de Gandía

La feria medieval ideal para visitar cada año: es una de las más antiguas de España y tiene sus orígenes en el siglo XIV

Tradición, cultura y diversión para todas las edades hacen única a una de las celebraciones más emblemáticas de toda la Comunitat Valenciana.

Más de siete siglos después, La Fira de Gandia mantiene su carácter popular y continúa reuniendo cada año una amplia programación de actividades culturales, musicales, patrimoniales y festivas dirigidas a todo tipo de público.

Este evento, que se celebra en honor a San Francisco de Borja, patrón de Gandía, tiene sus raíces en el año 1310, cuando el rey Jaume II otorgó a la ciudad el privilegio de celebrar un mercado anual.

Uno de los elementos más representativos de la celebración es el Tío de la Porra, una figura estrechamente vinculada al inicio de las fiestas que parodia a los soldados franceses y es reconocida como Bien de Relevancia Local Inmaterial.

Cada año, el sonido de sus tambores y la tradicional visita a los centros educativos marcan simbólicamente el inicio de la Fira i Festes, convirtiéndose en una de las imágenes más características y reconocibles del municipio.

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha otorgado ahora la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana a esta festividad.

De esta manera, el Gobierno valenciano reconoce la historia, la tradición y la singularidad de una celebración profundamente arraigada en la ciudad, al tiempo que abre una nueva etapa para continuar impulsando su promoción y proyección más allá del territorio valenciano.

La resolución llega después de que el Ayuntamiento presentara el pasado 13 de julio la solicitud para la obtención de esta distinción y establece, además, la inscripción de oficio de la declaración en el Registro Especial de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacó: "Es un reconocimiento a toda la ciudad, que vive intensamente la Fira i Festes y que sabe que el Tío de la Porra y la Fira i Festes son dos de los elementos identitarios más importantes y de los que más orgullo sentimos quienes somos de Gandia".

Prieto señaló que esta declaración "es el primer paso para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional" y puso en valor su origen histórico.

"Es Fira por privilegio real del rey Jaime II desde 1310 y esta tradición, tan viva y tan actual, se mantiene gracias a que juntos hacemos ciudad y que, con orgullo, celebramos, compartimos y expresamos lo mejor de nuestros valores con nuestras fiestas", afirmó.

En este sentido, el alcalde remarcó que el objetivo es continuar avanzando en el reconocimiento de la celebración: "Ahora pasa al siguiente paso, que sea declarada de Interés Turístico Nacional".

"Gandia será, en ese momento, una de las seis ciudades de España en tener tres celebraciones de Interés Turístico Nacional, además de las Fallas y la Semana Santa", añadió.

Con esta resolución, la Fira i Festes de Gandia y el Tío de la Porra se incorporan al catálogo de celebraciones reconocidas oficialmente por la Generalitat Valenciana como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.