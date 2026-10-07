El mercadillo medieval ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: artesanía, recreaciones históricas y música en directo

Con la llegada del puente de octubre a la Comunitat Valenciana, algunas localidades como La Pobla de Vallbona se preparan para viajar varios siglos atrás con sus mercados medievales.

En concreto, en la celebración, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre en la localidad, se darán cita puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales, además de diferentes propuestas de entretenimiento que permitirán disfrutar de una ambientación inspirada en la época medieval.

La edición de este año tendrá además un carácter especial, ya que coincide con el décimo aniversario del mercado y con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I.

De entre todos los actos programados, uno de los grandes atractivos serán las recreaciones históricas, que permitirán contemplar diferentes escenas y elementos relacionados con la vida medieval. El programa incluirá torneos, desfiles, cetrería, campamentos de soldados y caballerizas reales.

La ambientación se completará con exposiciones y asociaciones especializadas en recreación histórica, además de grupos de animación que recorrerán las calles. Zancudos, juglares, bufones y trovadores contribuirán a crear una atmósfera especialmente pensada para las familias.

La música también tendrá presencia durante estos días, con diferentes grupos y actuaciones que acompañarán el recorrido por el mercado. A ello se sumarán espectáculos de calle y otras actividades destinadas a mantener la animación durante las jornadas.

Los más pequeños tendrán igualmente su propio espacio dentro del mercado, con propuestas infantiles que permitirán convertir la visita en un plan familiar. Juegos, personajes y actividades participativas completarán una programación pensada para diferentes edades.

La artesanía será otro de los ejes de esta celebración. Los visitantes podrán recorrer los diferentes puestos instalados y conocer productos elaborados mediante técnicas tradicionales, mientras disfrutan de una ambientación que busca recrear los antiguos mercados.

La gastronomía tendrá también protagonismo, con puestos en los que será posible encontrar diferentes productos y especialidades.

Además, las fechas del mercado coinciden con las celebraciones de octubre de La Pobla de Vallbona, incluyendo el 9 d'Octubre y diferentes actos festivos programados durante esos días.