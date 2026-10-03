El pueblo "de película" más bonito para recorrer a pie: con un castillo del s. XIV y declarado Conjunto histórico-artístico

En la Comunitat Valenciana existe un municipio candidato a ganar la primera edición de los Premios Pueblos de Película. Porque este lugar no solo es bonito para admirar mientras se recorre a pie, sino que su castillo del siglo XIV lo hace, si cabe, todavía más espectacular.

Ubicado en un punto privilegiado del Mediterráneo español, Peñíscola fue declarada Conjunto histórico-artístico y es parada obligatoria si se visita la autonomía.

La fortaleza mencionada está construida sobre un imponente peñón que se alza 64 metros sobre el mar y fue residencia del papa Benedicto XIII, conocido como el papa Luna.

Perderse por el casco antiguo de Peñíscola es toda una aventura: sus estrechas y empinadas callejuelas conducen a rincones llenos de encanto y a miradores con unas vistas espectaculares.

Entre sus lugares más singulares destaca la Casa de las Conchas, cuya peculiar fachada está completamente decorada con conchas marinas.

También merece la pena visitar el Bufador, un rincón donde, en los días de temporal, el agua sorprende al elevarse con fuerza entre las rocas.

El Castillo de Peñíscola EE

Además, este precioso rincón de la provincia de Castellón es un auténtico escenario de cine. Sus calles y paisajes han servido de localización para películas y series de gran fama internacional, como Juego de Tronos, así como para numerosas producciones nacionales.

La localidad también destaca por su riqueza natural. Sus extensas playas, como la Playa del Nord, y las tranquilas calas de la costa sur se funden con el abrigo de la imponente Sierra de Irta.

"De película"

La Red de Pueblos de Película celebra este otoño la primera edición de los Premios Pueblos de Película, unos galardones destinados a reconocer el trabajo de los municipios vinculados al audiovisual y las iniciativas que convierten este legado en una oportunidad turística, cultural y de desarrollo para sus territorios.

Entre los 27 candidatos se encuentra precisamente Peñíscola (Castellón).

Las votaciones para elegir al Mejor Pueblo de Película ya están abiertas y permanecerán activas hasta el próximo 25 de octubre. Los viajeros podrán escoger su municipio favorito y registrar su voto a través de la web.

Entre los participantes se sorteará además una escapada de dos noches para dos personas en uno de los lugares candidatos.

El nombre de la persona ganadora del sorteo se dará a conocer el 26 de octubre, mientras que el municipio elegido como Mejor Pueblo de Película se anunciará el 13 de noviembre durante la entrega de premios en Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior de Valladolid, coincidiendo con el primer aniversario del nacimiento de la Red.

Además de esta categoría, los galardones contarán con otras distinciones, entre ellas la de Pueblo Revelación.

La jornada incluirá por la mañana una programación dirigida a profesionales y representantes de los municipios, con la entrega de los premios, coloquios, intercambio de experiencias y la firma de nuevos acuerdos y líneas de colaboración.

Peñíscola. EE

Por la tarde, la programación se orientará a los viajeros que visiten Intur, con la presentación de diferentes experiencias desarrolladas por los municipios en torno al turismo de pantalla.

La Red de Pueblos de Película nació hace un año con el objetivo de conectar municipios vinculados al audiovisual y explorar las oportunidades turísticas y culturales que pueden generar los rodajes, las localizaciones y el patrimonio asociado a las producciones una vez finalizadas.

Durante su primer año, el proyecto ha incorporado nuevos territorios y ha desarrollado encuentros y acciones de promoción dirigidas tanto a profesionales como a viajeros.

Los Premios Pueblos de Película se incorporan ahora como una cita anual para reconocer el trabajo y avanzar en el desarrollo de una oferta turística vinculada al audiovisual.