Gran fiesta del queso en este pueblo hasta el 4 de octubre: un mercado con más de 30 puestos, catas y gastronomía

La localidad de Montanejos, en el interior de la provincia de Castellón, se prepara para convertirse durante este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del queso artesano, la XI Feria del Queso Artesano entre el 2 y el 4 de octubre.

La cita reunirá durante tres jornadas a queserías artesanas de la Comunitat Valenciana y de otros territorios, además de productores de diferentes alimentos y bebidas. El mercado contará con más de 30 puestos y propuestas para descubrir productos de proximidad.

La feria tendrá como principales escenarios la plaza de España y la calle Manuel Pradas, donde se instalarán los puestos de exposición, degustación y venta. Los visitantes podrán conocer diferentes variedades de queso, procesos de elaboración y productos vinculados a la gastronomía artesana.

El programa también incluye actividades gastronómicas para completar la experiencia. El viernes 2 de octubre, a las 19:00 horas, el chef Emilio Millares, del restaurante Al D'Emilio de Vila-real, protagonizará un showcooking.

El sábado será uno de los días principales de esta fiesta gastronómica. A las 10:00 horas abrirá el recinto ferial y, una hora después, comenzará la cata-concurso de quesos valencianos, en la que un jurado valorará las diferentes elaboraciones participantes.

A las 14:00 horas se conocerá el fallo del jurado y se entregarán los premios de la XI edición del Concurso de Quesos de Montanejos, patrocinados por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

La jornada continuará por la tarde con un showcooking de cocina sin gluten a cargo de Lorena Berzosa y una cata-maridaje de los quesos valencianos distinguidos en la feria. Esta última estará dirigida por José Manuel Manglano y Rosa Vázquez.

Además del queso, la edición de este año incorpora una destacada presencia de vinos, vermuts y licores de productores locales. Entre ellos figuran la Cooperativa de Viver, Mas de Rander, Alcovi, Tarongino, Alsinac, Carmeleta y 4 Xavos Vermouth.

El domingo 4 de octubre continuará la actividad con la apertura de los puestos desde las 10:30 horas y una cata comentada de quesos de la Ruta Europea del Queso. La feria cerrará sus puertas a las 19:30 horas.