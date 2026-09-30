Hostelería Valencia distingue la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino: "Es el fruto del trabajo de muchos años"

Los empresarios hosteleros de la provincia de Valencia han reconocido el trabajo que la ciudad de Requena está realizando durante este 2026 como Ciudad Española del Vino, galardón otorgado por Acevin.

Así lo han hecho durante la ceremonia de entrega de sus premios de este 2026, un evento que se ha convertido en los últimos años en la gran noche de la gastronomía de la provincia.

En el acto, Hostelería Valencia ha puesto en valor el trabajo de Requena al destacar "su tradición vinícola, el trabajo de sus bodegas y viticultores, la calidad de sus vinos y la identidad de un territorio, así como la contribución de Requena a la promoción de la gastronomía y los productos valencianos así como por llevar esa cultura más allá de nuestras fronteras".

El Diputado de Turismo de Valencia, Pedro Cuesta, fue el encargado de entregar esta distinción a María José Martín, concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Requena, y Lucio Cabrera, concejal de Agricultura de este consistorio.

Tras la recogida del galardón, Cabrera subrayó que el premio "supone recoger el fruto del trabajo de muchos años, porque en Requena no fabricamos, cultivamos. Cultivamos como el buen vino que han elaborado con devoción durante generaciones y generaciones nuestros agricultores. Cultivamos territorio, cultura, tradición, historia, naturaleza, enología y gastronomía a raudales".

"Es por ello que cuando visitas Requena quieres volver, porque tiene alma. Un alma natural que te envuelve", ha señalado Lucio Cabrera que ha querido agradecer a su compañera en el consistorio requémense su presencia "porque es un ejemplo de que caminando juntos".

Por último, el concejal de agricultura ha querido brindar "por este premio con todos los requenenses por lo que somos y por lo que todavía podemos llegar a ser".

Por su parte María José Martín, concejala de Turismo de Requena se limitó a invitar a los presentes a su ciudad señalando que "tenéis las puertas de Requena abiertas". "Visitadnos, porque el que visita Requena queda seducido para siempre", apostilló

Este reconocimiento de la Hostelería Valencia supone un aliciente más para que la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino siga proyectando la imagen de Requena más allá de nuestras fronteras.