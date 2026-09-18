Gran mercado medieval para visitar hasta el 20 de septiembre: artesanía y espectáculos de la Edad Media

Pese a que el verano ya ha acabado, muchos lugares de la ciudad de Valencia todavía acogen sus fiestas patronales. Benimaclet es uno de esos barrios que hasta el día 21 de septiembre contará con una programación repleta de actividades, tradiciones y propuestas para esta ocasión especial.

Entre todas ellas, según ha dado a conocer la organización, destaca un mercado medieval instalado durante estas jornadas festivas, el cual ofrece a los visitantes la posibilidad de viajar al pasado y descubrir diferentes puestos ambientados en la Edad Media.

Este contará con productos artesanales, decoración temática y propuestas pensadas para disfrutar en familia y se prolongará hasta el día 20 de septiembre.

La artesanía ocupará un papel protagonista en este espacio, donde podrán encontrarse distintos artículos elaborados de manera tradicional. Los puestos están pensados para recrear la estética de los antiguos mercados medievales.

El mercado medieval se integra dentro de las fiestas patronales de Benimaclet, una celebración que combina tradición, cultura popular y actividades para vecinos y visitantes durante varios días en las calles del barrio valenciano.

Durante estas jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los diferentes puestos mientras disfrutan de una ambientación especialmente diseñada para trasladar al público varios siglos atrás, con elementos decorativos inspirados en la época medieval.

Horarios

El Mercado Medieval de Benimaclet abrió sus puertas este mismo jueves a las 19:00 horas. El viernes 18 de septiembre, el mercado abrirá a las 10:00 horas. Durante la jornada también habrá juegos tradicionales infantiles, además de música, teatro y una noche de zarzuela.

El sábado 19 de septiembre, coincidiendo con la festividad de los Santos Patronos Abdón y Senén, el mercado volverá a abrir a las 10:00 horas, acompañado de pilota valenciana y otros actos tradicionales.

Ese sábado también se celebrará el reparto de arroz con fesols i naps a las 14:00 horas, mientras que por la noche habrá una verbena con música en directo desde las 22:30.

El domingo 20 de septiembre será la última jornada del mercado medieval, que abrirá nuevamente a las 10:00 horas. La programación festiva incluirá además una mascletà a las 14:00 horas.