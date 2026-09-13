Los expertos coinciden: "Para hacer un buen arroz al horno se debe calentar el recipiente a 220º durante 30 minutos"

El arroz es una de las insignias de la gastronomía valenciana. Además de la paella, el arroz al horno es uno de los platos por excelencia del Mediterráneo. Una receta ampliamente conocida y en la que prácticamente todos los chefs coinciden.

Uno de los cocineros que ha conseguido dominar esta elaboración es Héctor Medina, conocido en redes sociales como 'El Chef Kent'. Su propuesta parte de una temperatura del horno de 220 grados y una cocción aproximada de entre 25 y 30 minutos.

La temperatura permite que el caldo comience a hervir y que el arroz absorba progresivamente todo el sabor. El objetivo es que el líquido desaparezca durante el horneado sin que el grano quede pasado ni la parte superior llegue a quemarse.

La chef Begoña Rodrigo también destaca la importancia de controlar la temperatura y elegir correctamente el arroz. La cocinera valenciana señala que la variedad bomba funciona especialmente bien para preparaciones al horno sometidas a temperaturas elevadas, de 220 o 230 grados.

Para Rodrigo, además, el caldo debe incorporarse caliente. En su propia receta familiar utiliza arroz bomba y recomienda añadir el caldo "a punto de sal caliente" antes de llevar la cazuela al horno.

El líquido es precisamente otro de los grandes secretos. Las recetas de Medina y otros cocineros coinciden en utilizar aproximadamente dos partes de caldo por cada parte de arroz, una proporción que permite que el grano absorba el sabor sin que el resultado termine siendo caldoso.

Cómo prepararlo

Los ingredientes tradicionales completan la preparación: costilla de cerdo, panceta, morcilla, garbanzos, patata, tomate y una cabeza de ajo. Primero se doran las carnes y se prepara el sofrito antes de montar todos los elementos en la cazuela.

El último paso consiste en introducir el recipiente en el horno ya caliente y mantenerlo alrededor de 220 grados durante 20-30 minutos, dependiendo del horno y de la velocidad con la que comience a hervir el caldo.

Cuando el líquido se ha consumido y el grano está hecho, llega el momento de sacar la cazuela. Unos minutos de reposo permiten que el arroz termine de asentarse y que el calor acumulado en el barro complete la cocción.