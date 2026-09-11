El refugio de Ferran Torres en Valencia: un resort de 100.000 m2 en plena naturaleza perfecto para organizar eventos

Ferran Torres es uno de los futbolistas del momento. Tras convertirse en héroe nacional con su gol en la final del Mundial frente a la Argentina de Leo Messi, el valenciano firmó su traspaso del FC Barcelona al Paris Saint-Germain, donde este miércoles anotó su primer hat-trick con el conjunto parisino en Champions League.

Nacido en Foios, su pueblo natal, es habitual que el futbolista regrese a Valencia, donde tiene una casa, para descansar. Sin embargo, también lo hace para entrenar.

Entre todos los lugares que esconde la provincia para prepararse físicamente, el valenciano escogió el Resort Mas Camarena, uno de los espacios deportivos más codiciados para visitar por sus inmensas y modernas instalaciones y su ubicación.

Este resort de más de 100.000 metros cuadrados de espacio se encuentra en la localidad de Bétera, junto a la urbanización de Torre en Conill, uno de los lugares preferidos por los futbolistas para residir en la capital del Turia por su tranquilidad y por situarse lejos del bullicio de la ciudad.

El propio centro comunicó la visita del futbolista valenciano a través de sus redes sociales: "Hace unos días tuvimos el placer de recibir en nuestro Sports Centre Mas Camarena a Ferran Torres", revelaron.

El jugador del PSG, tal y como detalla el post de Instagram, aprovechó su visita para entrenar en nuestras instalaciones junto al director deportivo del centro y su antiguo entrenador, Raúl Muñoz.

"Además, nuestro campeón del mundo quiso tener un bonito detalle con nuestro colegio y nos hizo entrega de una camiseta firmada que guardaremos con muchísimo cariño", celebraron.

No es el único deportista que ha elegido este espacio para trabajar en su juego. Hace semanas, el Villarreal CF femenino también realizó varios entrenamientos de su pretemporada en el resort, alojándose también en él, o el Valencia CF Mestalla, que realizó allí su último entrenamiento de la pasada temporada.

100.000 m2 de resort

El Resort Mas Camarena es un complejo situado en Bétera, a 20 minutos de la ciudad, que combina alojamiento, instalaciones deportivas y espacios para el descanso, en un entorno tranquilo y bien comunicado con la ciudad.

El establecimiento ofrece habitaciones y apartamentos, además de diferentes servicios pensados para estancias de ocio, negocios y eventos. Sus instalaciones permiten disfrutar de una experiencia cómoda y adaptada a diferentes necesidades.

Entre sus principales atractivos destacan las zonas deportivas, espacios exteriores y áreas destinadas a la celebración de reuniones. Su ubicación permite además descubrir Valencia y otros puntos turísticos de la provincia.