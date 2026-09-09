Setenta chefs de Euro-Toques visitan Requena para 'empaparse' de su cultura del vino y su riqueza gastronómica

La Asociación Europea de Cocineros Euro-Toques visitó este martes Requena con motivo de la capitalidad de ésta como Ciudad Española del Vino 2026.

El encuentro permitió que 70 chefs llegados tanto desde las tres provincias valencianas como de otros rincones de la geografía española se "empapasen" de la cultura del vino y la riqueza gastronómica de Requena.

La jornada tuvo lugar en la finca Cañada Honda de Mari Carmen Torres Moya y comenzó con una cata de uvas dirigida por el enólogo y socio-fundador de Bodegas Hispano Suizas, Pablo Ossorio.

El enólogo fue el encargado de guiar a los chefs a través de variedades muy representativas de la zona como la macabeo, chardonnay, garnacha, merlot o la autóctona bobal.

Los invitados jugaron con las sensaciones, sabores y aromas que les transmitían las variedades, planteando interesantes cuestiones al enólogo berciano.

En su intervención, Ossorio aproximó a los presentes a la zona vitivinícola en la que se encontraban hablando de la Denominación de Origen Utiel-Requena como figura de calidad enseña de la comarca y, como no, del Cava de Requena, pues el municipio del altiplano valenciano es uno de los pocos que pueden elaborar cava fuera de Cataluña, siendo ya la primera zona productora después de Comtats de Barcelona.

Una pausa para brindar con cava dio paso a un menú marcadamente requenense con platos como el ajoarriero, el gazpacho manchego o el embutido de Requena asado a la brasa. Y todo ello regado con los vinos y cavas de Requena convirtieron la experiencia en inolvidable para todos los presentes.

Euro-Toques

La visita se ha enmarcado dentro de la Asamblea de Euro-Toques Comunidad Valenciana que se ha celebrado en Valencia durante tres días.

Además, la cita ha adquirido este año un significado especialmente relevante al ser el 40 aniversario de Euro-Toques, cuatro décadas de trayectoria defendiendo la gastronomía, el producto de calidad y el compromiso de los cocineros con su profesión y con el territorio.

Durante estos días, Valencia se ha convertido en punto de encuentro de algunos de los profesionales más reconocidos de Euro-Toques. Entre los participantes han estado su presidenta, Maca de Castro, su delegada de la Comunidad Valenciana, Susi Díaz, su delegada de Valencia, Begoña Lluc, miembros de la directiva como Begoña Rodrigo, Pepe Solla y Quique Cerro y demás socios reconocidos como Vicky Arrels y Ricard Camarena.

La visita a Requena queda enmarcada dentro de las acciones de Requena Ciudad Española del Vino 2026, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.

La capitalidad ha patrocinado este encuentro de Euro-Toques. Gracias a este evento, los cerca de 70 chefs se han convertido en embajadores de Requena y sus productos en primera persona.