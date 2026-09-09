El mercadillo ideal de segunda mano para visitar en Valencia en septiembre: todo a 1 euro solo durante dos días

Tras la vuelta de verano regresa uno de los mercados de segunda mano más conocidos de Valencia con Flea Market, el cual se celebrará en dos ocasiones en este mes de septiembre.

La primera jornada será el domingo 13 de septiembre, con una edición especial para las socias de la comunidad Flea Market. Durante la mañana, las vendedoras habituales pondrán de nuevo en circulación ropa, objetos y otras piezas personales que ya han formado parte de su recorrido dentro del mercadillo.

Dos semanas después, el domingo 27 de septiembre, llegará una segunda edición que ampliará la participación a socias y nuevas vendedoras.

De esta manera, quienes ya participan habitualmente podrán volver a montar su puesto y quienes todavía no hayan vendido tendrán la oportunidad de estrenarse y dar una segunda vida a aquello que ya no utilizan.

Como es habitual, tendrá lugar en el Mercado de la Valvanera, situado en la plaza de Santiago Suárez, donde se prepara este punto de encuentro para amantes del reciclaje y los más forofos de la ropa 'vintage'.

Durante cinco horas, entre las 11:00 y las 15:00 horas, todos los que lo deseen podrán acudir al espacio para rebuscar entre todas las prendas y encontrar auténticas gangas.

La característica principal del evento es clara y atractiva: todos los productos puestos a la venta tendrán un precio único de un euro por artículo, sin excepciones, lo que facilita la compra.

Organizado por la asociación cultural Il Quartiere, el Flea Market, el mercado se celebra en el Mercado de la Valvanera, inaugurado en abril de 1961, que está situado entre los barrios de La Creu Coberta y L’Hort de Senabre.

Entre los objetos que se podrán encontrar habrá ropa para todas las edades, complementos, calzado, libros, juguetes, artículos de decoración, pequeños electrodomésticos y piezas curiosas que buscan una segunda vida en nuevos hogares.

El mercado funciona bajo el modelo de venta entre particulares, fomentando así la reutilización de productos y la economía circular, una filosofía que promueve el consumo responsable y reduce el desperdicio .

La entrada al recinto suele tener un coste simbólico de un euro por persona, aunque en anteriores ediciones se ha permitido el acceso gratuito a menores de doce años.