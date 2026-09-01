El mercadillo ideal para visitar hasta el 6 de septiembre: artesanía, moda y antigüedades en el centro de Valencia

Con el fin del verano, la ciudad de Valencia vuelve a convertirse en el epicentro del turismo local con mercados efímeros y encuentros para todos aquellos apasionados de la moda y la artesanía, además de otras tantas actividades.

La primera de esas citas tendrá lugar en el Mercado de Colón, espacio en el que se darán cita la artesanía, moda, tendencias y diseño con un mercadillo que podrá visitarse hasta el próximo domingo 6 de septiembre.

La cita, denominada Conarte, reúne durante toda una semana a artesanos, diseñadores y creadores independientes en uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad y ya se encuentra en marcha.

Los visitantes podrán encontrar piezas de artesanía, moda, complementos, decoración, ilustración y diferentes propuestas de diseño, con productos exclusivos y elaborados por pequeños creadores.

Entre la oferta destacan las piezas de autor, la joyería y los complementos, además de trabajos realizados con cerámica, textiles y marroquinería artesanal.

El nuevo mercadillo, ubicado en el corazón de la ciudad, también incluye moda y tendencias, con ropa de firmas independientes, opciones sostenibles y complementos exclusivos.

La actividad se desarrolla en el Mercado de Colón desde este lunes, 31 de agosto, hasta el domingo 6 de septiembre. El horario es de 10:30 a 21:00 horas.

El acceso es libre y gratuito para todos los públicos, por lo que cualquier persona puede acercarse durante estos días para recorrer los diferentes puestos y conocer las propuestas de los participantes.

Mercado de Colón de Valencia

Además, el mercadillo no se celebra en un lugar cualquiera, el Mercado Colón es una auténtica joya del modernismo valenciano, y está ubicado en pleno centro de la ciudad, entre la calle Colón y la Gran Vía Marqués del Turia.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el arquitecto Francisco Mora Berenguer lo diseñó para dar servicio a la burguesía.

Realmente, la idea de construir este majestuoso edificio surgió de la necesidad de crear un mercado de abastecimiento para la zona, ya que así lo demandaba cada vez más el vecindario.

En su momento era una demanda fundamentada. En la década de 1890, los vecinos pedían implantar mercados -provisionales o definitivos- en la zona del Ensanche para frenar una creciente venta ambulante.

Esto ocurría por la necesidad de obtener artículos de primera necesidad sin tener que llegar a los alejados mercados Central o Ruzafa.

A día de hoy es un punto de encuentro cultural donde se preserva y se da a conocer la tradición a toda la sociedad valenciana.