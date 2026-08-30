La piscina natural con cascada ideal para hacer una escapada este verano: "Es un lugar encantador y refrescante"

La piscina natural de los Charcos de Quesa, en Valencia. Turisme CV

Aunque el fin de agosto implica el final del verano y de las vacaciones de muchos, las altas temperaturas que continúan marcando los termómetros invitan a descubrir nuevos lugares de ensueño en Valencia que en ocasiones pasan desapercibidos.

Uno de ellos es el paraje de Los Charcos de Quesa, ubicado a siete kilómetros del propio municipio y a más de una hora de la capital del Turia.

Se trata de un lugar formado por cuatro piscinas naturales con aguas transparentes que caen de cascadas y en la que cada una tiene nombre propio, así como diferente profundidad y tamaño entre sí.

El Charco de la Horteta, de las Fuentes, la Bañera y el Charco del Chorro son los cuatro espacios que conforman el paraje natural y en todos ellos se permite el baño para los visitantes.

Estas charcas se forman en un estrechamiento del río Grande. Desde el paraje parte un sendero hasta las pinturas rupestres del Abrigo de Voro.

Además, existe una vía ferrata, es decir, un recorrido de montaña que sigue un itinerario de progresión vertical u horizontal y que se encuentra equipado con diferentes elementos artificiales, como clavos o cadenas.

En cuanto al municipio de Quesa, este forma parte de la Red Natura 2000, una iniciativa europea destinada a garantizar la conservación de la biodiversidad.

La localidad también ha sido declarada por la misma red Zona Zepa (zona de especial protección para las aves) y Zona Lic (Lugar de Importancia Comunitaria, lugares que albergan tipos de hábitat naturales o especies de especial valor).

A la zona de baño y el área recreativa pueden acceder personas con discapacidad. También dispone de fuente, mesas y sombra, aseos y hasta una zona de juego para los más pequeños.

Aun así, entrar en el paraje no es completamente gratuito. Se cobra una ecotasa (pago directo en efectivo) para mantener la limpieza del paraje durante la época de mayor afluencia de visitantes. Cada persona debe abonar un euro, y dos euros más por vehículo.

Quesa

Quesa es un municipio del interior de Valencia. Tiene 680 habitantes y está situado en la comarca de La Canal de Navarrés e inmerso en el valle del Macizo del Caroig.

En el casco urbano se observan las fachadas típicas de casas de labor tradicionales. La Iglesia de San Antonio Abad es del siglo XVIII y cuenta con un altar barroco.

En los alrededores de Quesa se ubican los restos del castillo, de origen islámico y probablemente del siglo XI. Desde este lugar se descubren miradores como el de la Ermita de la Cruz.

La localidad es también un gran lugar para disfrutar del paisaje de acequias y bancales, especialmente en la zona conocida como la Huerta del Lugar.