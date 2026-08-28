El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los lunes de cada mes: 300 puestos y referente en ropa vintage

Cada lunes por la mañana, las calles del entorno del céntrico y popular barrio de Ruzafa acogen uno de los mercadillos ambulantes más esperados y concurridos de Valencia.

Durante horas, los vecinos se entremezclan con los turistas y curiosos entre los cerca de 300 puestos que se distribuyen alrededor del Mercado de Ruzafa y convierten durante unas horas esta zona en un espacio comercial al aire libre.

El mercadillo se instala principalmente en calles como Padre Perera, Doctor Serrano, Carlos Cervera, Cura Femenía, dels Tomassos y el entorno de la plaza del Barón de Cortes. La actividad comienza a las 9:00 horas y se prolonga hasta las 14:00 horas.

Mercadillo de Ruzafa reúne puestos de diferentes tipos, con una oferta centrada especialmente en ropa, calzado y complementos.

Pero, además, también es posible encontrar artículos para el hogar, decoración, cosmética, plantas, productos de droguería, ferretería y diferentes productos de alimentación.

Una de las características de este mercado ambulante es precisamente la variedad de productos que se pueden encontrar en un mismo recorrido.

La ropa y los artículos de segunda mano tienen especial presencia, aunque la oferta incluye también prendas nuevas, accesorios y productos para diferentes necesidades cotidianas.

La estética del mercadillo encaja a la perfección con la moda en el barrio, ya que Ruzafa es el corazón de la ropa vintage en Valencia.

El mercadillo se integra además con la actividad comercial del propio barrio. A pocos metros se encuentra el Mercado de Ruzafa, un edificio histórico de la zona que cuenta con numerosos puestos dedicados a productos frescos y alimentación.

Para quienes quieran visitarlo con tranquilidad, dado que es una zona muy frecuentada por los turistas, lo recomendable es acudir a primera hora de la mañana, cuando los puestos acaban de abrir y tienen prácticamente todos sus productos disponibles todavía.

Ruzafa

Ruzafa es uno de los barrios más conocidos de Valencia y forma parte del distrito de L’Eixample. Situado junto al centro histórico, destaca por sus calles, edificios modernistas y una intensa actividad comercial, cultural y gastronómica durante todo el año.

El barrio combina su carácter tradicional de antiguas viviendas y comercios junto con cafeterías, restaurantes, galerías, tiendas independientes y numerosos espacios culturales.

Uno de sus principales puntos de referencia es el propio Mercado de Ruzafa, situado en el corazón del barrio, aunque también destaca por su oferta de ocio y cultura.