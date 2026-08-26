La feria medieval ideal para visitar hasta el 30 de agosto: artesanía, talleres y música en directo junto a un castillo

Pese a que se acerca el final del verano, hay muchos lugares que todavía acogen sus fiestas patronales y actividades para disfrutar de la cultura valenciana y del calor del mes de agosto. Uno de esos lugares es Alaquàs.

Entre el 28 y el 30 de agosto, el municipio que se ubica a 15 minutos de la ciudad de Valencia acogerá su tradicional mercado medieval, gracias al cual viajará al pasado en los alrededores de su castillo.

El mercado coincidirá de hecho con las fiestas de la localidad. Los casi 50 puestos ocuparán el entorno del Castell d'Alaquàs, uno de los principales referentes patrimoniales del municipio.

Durante estas jornadas, vecinos y visitantes encontrarán diferentes propuestas relacionadas con los oficios tradicionales y la artesanía. El objetivo es recrear el ambiente de los antiguos mercados mediante productos elaborados artesanalmente y técnicas tradicionales.

La oferta incluirá numerosos puestos de artesanía, con la participación de integrantes de la Associació Mans Artesanes d'Alaquàs y diferentes artesanas y colectivos locales. Entre las propuestas habrá cerámica, complementos, velas, miniaturas y creaciones decorativas.

La gastronomía tendrá también un espacio destacado dentro del recorrido. Los visitantes podrán encontrar productos como embutidos, quesos, miel, pastelería, turrones y otros dulces, todos ellos vinculados a una elaboración de carácter artesanal.

Junto a los puestos comerciales y gastronómicos, el mercado medieval contará con una zona dedicada a los oficios tradicionales. Allí será posible contemplar cómo se elaboran diferentes piezas mediante técnicas transmitidas y perfeccionadas durante generaciones.

Danza y zona infantil

La programación también incorpora actuaciones de danza a cargo de Ahlam Alaquàs-Amigas de la Danza, que realizará diferentes intervenciones a lo largo de cada jornada en el entorno del Castell, ampliando la propuesta cultural.

Las familias tendrán asimismo un espacio específico dentro del mercado. La organización ha previsto una zona infantil destinada al entretenimiento de los más pequeños, integrada dentro del recorrido de esta celebración medieval.

El horario permitirá disfrutar de la propuesta principalmente durante las tardes y noches. El viernes 28 y el sábado 29 abrirá de 18:00 a 02:00 horas, mientras que el domingo 30 funcionará desde las 18:00 horas hasta medianoche.