El refugio del humorista Carlos Latre en un pueblo español: combina mar y montaña con un patrimonio histórico único

Son muchas las personalidades que escogen la Comunitat Valenciana para disfrutar de sus vacaciones. Su encanto rural y sus playas únicas en el mundo convierten a la autonomía en uno de los lugares preferidos por los famosos para descansar en verano.

Uno de ellos es Carlos Latre, el polifacético humorista y actor cuyo refugio se encuentra en su tierra natal, Castellón de La Plana. De hecho, es habitual que visite a su familia y disfrute del ambiente local, tal y como publica en sus redes sociales.

Esta localidad es la capital de la provincia de Castellón. Cuenta con más de 180.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y combina un gran patrimonio histórico con una belleza natural de mar y montaña.

La mayor parte de ese patrimonio histórico y cultural se sitúa en el centro de la localidad, donde destacan la plaza Mayor, la Concatedral de Santa María, el Ayuntamiento y el Fadrí, símbolo arquitectónico de la ciudad.

El Fadrí es uno de los monumentos más reconocibles de Castellón, una torre campanario gótica e independiente que alcanza casi sesenta metros. Cerca se encuentran la Lonja del Cáñamo, el Mercado Central y el Teatro Principal.

Por otro lado, el Parque Ribalta constituye uno de los principales espacios verdes de la capital, con senderos, zonas ajardinadas, estanques y elementos modernistas. También destacan el Museo de Bellas Artes y el Museo de la Ciudad.

En el entorno del Grao, Castellón cambia su paisaje urbano por el ambiente marinero del puerto, donde restaurantes, embarcaciones y paseos conviven junto al Mediterráneo.

Las playas del Pinar, Gurugú y Serradal completan la oferta costera de la ciudad, con extensos arenales y diferentes entornos naturales. El Serradal destaca además por su cordón dunar protegido y su valor ambiental.

Fuera del núcleo urbano, el Castell Vell y el Ermitorio de la Magdalena permiten conocer el origen histórico de Castellón, mientras la Basílica del Lledó y el Desierto de las Palmas amplían las posibilidades culturales y naturales.

Carlos Latre

Carlos Latre nació el 30 de enero de 1979 en Castellón de la Plana, concretamente en el Grao, una vinculación que ha mantenido durante toda su trayectoria profesional pese a desarrollar gran parte de su carrera fuera de la ciudad.

Su relación con Castellón recibió además el reconocimiento institucional en 2023, cuando el Ayuntamiento aprobó por unanimidad concederle el título de Hijo Predilecto por sus méritos en el ámbito de la cultura y su trayectoria profesional.

La distinción reconoce así una carrera construida en televisión, radio, teatro y cine, pero también el vínculo de Latre con su ciudad natal. Y es que Castellón forma parte de la identidad pública del humorista, que continúa participando en actividades vinculadas a la ciudad.