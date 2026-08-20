El maquillaje viral que regala la revista 'Elle' desata la locura en los quioscos de Valencia: "Se ha agotado a las siete de la mañana"

Un cartel de agotado este jueves en un quiosco de Valencia EE

Encontrar una revista Elle en alguno de los quioscos de Valencia ha sido este jueves misión imposible.

El motivo de que se haya agotado a primera hora de la mañana es que la publicación regala uno de los productos de maquillaje estrella de este verano: el famoso iluminador de Charlotte Tilbury.

"Se ha agotado a las siete de la mañana", asegura a EL ESPAÑOL el vendedor de un quiosco en el centro de la ciudad, afirmación repetida por todos los dependientes de los establecimientos que venden revistas consultados por este periódico.

La revista, el número de septiembre, apenas ha durado unos minutos en los escaparates. De hecho, cuando han abierto a primera hora de la mañana ya había colas de gente esperando a hacerse con la suya para adquirir por diez euros un producto que vale más de 40.

"No me esperaba que la gente se levantara a las 6 de la mañana para hacer cola. Yo he ido a las diez y ya estaba agotado", relata una joven que ha recorrido cuatro quioscos.

Un quiosco en el centro de Valencia EE

"Me arrepiento de no haber madrugado; ahora no paro de ver vídeos de chicas con su revista", añade. Y es que las redes sociales se han llenado de testimonios de personas que sí han podido conseguir un ejemplar.

"La guerra ha acabado", comparte una usuaria en TikTok, que confiesa que ha hecho dos horas de cola. "Lo de hoy no tiene nombre, vengo de más de diez quioscos y solo he podido encontrar una de milagro", cuenta otra chica en sus redes sociales.

Las Beauty Light Wands de Charlotte Tilbury son iluminadores en formato de tubo líquido con una esponja aplicadora integrada. Funcionan como híbridos de colorete e iluminador, aportando color y luz a la vez.

Algunas de las jóvenes que iban de tienda en tienda intentando hacerse con la suya han confesado a EL ESPAÑOL que el viernes lo volverán a intentar, "por si reponen".