El fuego volverá a iluminar la localidad de Quart de Poblet (Valencia) con la tradicional Passejà de Sant Onofre

El próximo 5 de septiembre, la localidad valenciana de Quart de Poblet volverá a vivir una de sus celebraciones más arraigadas con una nueva edición de la Passejà de los Clavarios de Sant Onofre; una celebración en honor al patrón del municipio que contará con actividades y eventos tradicionales.

La celebración está organizada por la Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre, considerada la clavaría más antigua del municipio, que trabaja desde hace décadas en la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural, religioso y festivo relacionado con Sant Onofre.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la Passejà se ha consolidado como uno de los acontecimientos destacados del calendario festivo valenciano.

Cada edición congrega a vecinos, visitantes, representantes institucionales y medios de comunicación alrededor de una tradición en la que la pólvora ocupa un papel central.

Uno de los momentos principales de la jornada será la tradicional Roda del Foc, que tendrá lugar en la rotonda principal de Quart de Poblet. El espectáculo pirotécnico correrá a cargo de Pirotecnia RICASA, Ricardo Caballer, S.A., firma valenciana de referencia internacional en el ámbito de la pólvora.

La Roda del Foc se ha convertido en uno de los símbolos de las fiestas de Sant Onofre y en uno de los actos con mayor capacidad para reunir público. Su propuesta combina la tradición festiva de Quart de Poblet con la cultura pirotécnica valenciana, manteniendo el fuego como uno de los elementos que definen la celebración.

La historia de la Passejà de Sant Onofre se remonta al siglo XVIII, y a una tradición que dice que San Onofre trajo la lluvia en un momento de sequía.

Programa de 2026

El programa de 2026 incorporará además un componente institucional previo a la Passejà. La Clavaría celebrará en su sede social un acto solemne de entrega de Medallas de Distinción y Reconocimientos Honoríficos, una tradición destinada a reconocer la trayectoria de personas vinculadas al ámbito social, cultural e institucional.

En esta edición, la organización plantea conceder una de estas distinciones al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como reconocimiento a "su labor institucional". El acto contará con representantes institucionales, autoridades, asociaciones, medios de comunicación, vecinos y visitantes.

La programación tendrá también un cierre gastronómico ligado a dos productos especialmente representativos de la tradición valenciana.

Tras el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de horchata con Denominación de Origen Chufa de Valencia y fartons de Alboraya, hasta agotar existencias. Para ello, se colaborará directamente con la Horchatería Daniel.

Con la edición de 2026, Quart de Poblet volverá a convertir sus tradiciones en el eje de una de sus noches más señaladas. La Passejà de los Clavarios de Sant Onofre mantendrá así su combinación de patrimonio, devoción, cultura pirotécnica y gastronomía, con el fuego como gran protagonista de la celebración.