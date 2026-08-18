El mercado medieval ideal para visitar desde el 21 de agosto: artesanía, música en vivo, y talleres a 1 hora de Valencia

Como cada verano, la localidad valenciana de Requena acoge este mes de agosto una de sus grandes celebraciones con la Fiesta de la Vendimia, la cual celebra su 77ª edición en este 2026 .

Entre la multitud de actividades que prepara la localidad para los próximos días, el Barrio de la Villa acogerá su tradicional mercado medieval entre el 21 y el 23 de agosto con motivo de las fiestas.

El mercado se integrará en el casco histórico, con puestos de artesanía, alimentación, tabernas y restauración temática. La ambientación incluirá decoración medieval, música itinerante, pasacalles y diferentes espectáculos variados locales.

Durante las tres jornadas también habrá recreaciones históricas, demostraciones de antiguos oficios, actividades infantiles, talleres y propuestas de animación pensadas para convertir las calles del barrio histórico en un escenario medieval lleno de actividad especialmente.

El viernes 21 de agosto, el mercado quedará inaugurado a las 19:00 horas, tal y como recoge la programación oficial, y prolongará su actividad hasta la noche. El sábado 22 tendrá horario completo, mientras que el domingo 23 cerrará esta edición del mercado anual.

La cita se desarrollará principalmente alrededor de las plazas del Albornoz y del Salvador, la calle Santa María y la plaza del Castillo, espacios que forman parte del histórico Barrio de la Villa en la localidad.

Del 19 al 30 de agosto

La celebración medieval coincide además con la Feria y LXXVII Fiesta de la Vendimia, que Requena celebrará del 19 al 30 de agosto. Ambas propuestas permitirán disfrutar de tradición, cultura, gastronomía y vino popular local.

La Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico, tiene en la uva y el vino sus principales protagonistas. Su programa reúne actos festivos y tradicionales que cada año congregan a vecinos y visitantes anualmente.

Entre las citas más reconocibles figuran la proclamación de la reina y sus cortes de honor, la Noche de la Zurra, el pisado de uvas y la bendición del mosto, símbolos de la tradición requenense.

El programa también cuenta con la Noche del Labrador, la Noche del Vino, la tradicional cabalgata de carrozas y otros actos vinculados con la cultura vitivinícola, además de música, pólvora y propuestas para todos los públicos.

Otro de los puntos destacados será FEREVIN, la Feria Requenense del Vino, donde productores locales presentan sus vinos y cavas. El encuentro completa la oferta gastronómica y enoturística durante estas fechas tan importantes para el municipio.