La feria medieval ideal para visitar desde el 15 de agosto: es una de las fiestas más antiguas de España

Desde hace casi un siglo, la Fira d'Agost de Xàtiva es una de las celebraciones más arraigadas en la cultura e identidad valencianas. Este año 2026 celebra su 776ª edición, la cual dará comienzo este 15 de agosto.

Pese a que ya se están celebrando actos desde finales de la pasada semana, la programación festiva se prolongará desde este viernes hasta el próximo día 20 de agosto con la clausura de la feria.

A lo largo de toda la semana de celebraciones, Xàtiva contará con más de un centenar de actividades para todas las edades e ideales para disfrutar en familia, con eventos icónicos como la tradicional carrera de motos o el concurso de fartons.

En concreto, la localidad pondrá a disposición de vecinos y visitantes atracciones de feria, mercadillos y un completo programa de actividades culturales.

Entre ellas destacan el concurso de tiro y arrastre, los espectáculos de fuegos artificiales, los cantos de "les albaes", el ciclo de teatro infantil o el Festival de la Cançó.

En cuanto a los orígenes de la Fira d'Agost, estos están relacionados con la compraventa de animales, aunque la Feria de Ganado dentro de la fiesta ha pasado a un segundo plano.

De hecho, esta feria es considerada la celebración más antigua de la Comunitat Valenciana. El evento se celebra desde el año 1250 por privilegio del rey Jaume I, el cual otorgó a la ciudad de Xàtiva el derecho de realizar una feria anual.

En sus inicios, la feria se celebraba en otoño y estaba destinada principalmente a la mencionada compraventa de animales. Esto fue cambiando con el tiempo y a la feria se añadió el comercio de objetos y también la gastronomía.

De hecho, una de las principales atracciones de todo el recorrido de actividades se encuentra en su mercado de carácter medieval, donde se pueden adquirir desde productos artesanales como bastones, abanicos u otros, hasta gastronomía

Un centenar de actividades

Del 15 al 20 de agosto, la Fira d’Agost reunirá más de cien propuestas, con música, cultura, deporte, tradición y actividades familiares repartidas por distintos espacios de la ciudad.

La programación musical incluirá actuaciones de La Fúmiga, Cali y El Dandee, OBK y varios tributos, además de un nuevo escenario musical instalado en la céntrica plaza de Sant Jaume.

La tradicional 'Fira del Bestiar' volverá a celebrarse entre el 14 y el 17 de agosto, mientras el deporte tendrá presencia con competiciones, torneos y actividades para públicos diversos.

El teatro también ocupará varios escenarios de la ciudad, junto a propuestas infantiles y familiares en jardines y plazas, ampliando notablemente la oferta cultural durante los seis días festivos programados.