El mercado medieval ideal para visitar a partir del 16 de agosto: comida, artesanía, música y actividades familiares

Del 16 al 19 de agosto de 2026, el municipio de Bétera (Valencia) volverá a trasladarse a la Edad Media con la celebración de su tradicional Mercado Medieval, instalado en los alrededores del castillo y enmarcado dentro de sus populares fiestas, les Festes de les Alfàbegues.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán recorrer un mercado repleto de artesanía, gastronomía, animación de calle y actividades familiares, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del programa festivo.

El mercado de Bétera está organizado por El Trovador, empresa dedicada a organizar este tipo de eventos.

Los puestos se ubicarán en el entorno del Castillo de Bétera, un enclave histórico situado en el centro de la localidad y uno de los elementos patrimoniales más destacados del casco urbano.

Su origen se vincula al periodo musulmán y, con el paso del tiempo, fue transformándose hasta convertirse en un espacio histórico de referencia para la población.

Bétera

Bétera es un municipio de la comarca del Camp de Túria, situado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Valencia, rodeado de paisajes de cultivo y naturales.

La localidad disfruta de las últimas estribaciones de la Sierra Calderona y se construye sobre unos asentamientos íberos del siglo V a. C.

En Bétera, la torre de Bofilla y los restos de la alquería árabe de la que formaba parte dejan testimonio de la riqueza de estas tierras desde tiempos inmemoriales, y donde se pueden descubrir los vestigios de un circuito termal romano.

Por otro lado, el gran protagonista de su núcleo urbano es el Castillo de Bétera, con su silueta inconfundible erigida sobre una atalaya árabe que alberga, además, su museo etnográfico.

Bétera, en la Festa de Les Alfàbegues. Europa Press

Al sur del casco urbano también se pueden descubrir sus casas-cueva "de Mallorca", en la actualidad destinadas a fines culturales.

Pero aún hay mucho más que hacer: La Festa de les Alfàbegues saca a las calles cada 15 de agosto magníficas plantas de albahaca que se han convertido en los símbolos de la ciudad y que van acompañadas del sonido y el aroma de la pólvora en actos como la Coetà del Gos.

Se trata de una fiesta que se vive en la calle y que junto con sus fallas marca el calendario anual.