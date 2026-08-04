Cuenta atrás para la 12ª edición del festival Medusa: Carl Cox, Dimitri Vegas o Tiësto llegarán a Cullera tras arrasar en Ibiza

Cuenta atrás para la celebración de la 12ª edición del festival Medusa, que prevé reunir a 180.000 amantes de todos los géneros de la música electrónica.

En este 2026, el macroevento veraniego crece a lo grande: 150 disc jockeys repartidos en ocho escenarios simultáneos actuarán del 13 al 17 de agosto en Cullera.

Porque el festival pretende ser "una gigantesca celebración de la cultura dance en la mismísima cuna de la movida nocturna española, Valencia".

Mientras que el clubbing en Ibiza se ha convertido en una "experiencia prohibitiva", cada vez más lejos del alcance del bolsillo medio (entre 100€ y 150€ por un ticket de una noche), Medusa mantiene una política de precios asequibles. Así lo traslada la propia organización en un comunicado.

En la web oficial del evento la entrada de día, con acceso a todos los escenarios, se vende por 62€ y el abono para las tres jornadas principales de festival cuesta 99€.



En el cartel, además brillan una veintena de disc jockeys que están protagonizando residencias de éxito en los clubes de Ibiza.

Por encima de todos, Carl Cox, que este repite éxito los domingos en UNVRS. También Tiësto (los 5 lunes de agosto, en UNVRS), James Hype (miércoles en Hï Ibiza), Dimitri Vegas (miércoles en Ushuaïa con Tomorrowland), y Hugel junto a Miss Monique en la residencia conjunta Make The Girls Dance (los jueves en Hï Ibiza).

Medusa Festival en 2025 Medusa Festival

Pero la lista de estrellas de Ibiza que se irán de festival a Valencia a mediados de agosto no se detiene ahí.

También se subirán al escenario de la Playa de Cullera los tres ases de Pacha este verano: Franky Rizardo y su evento FLOW (martes), Mau P y su concepto Baddest Behaviour (miércoles); y el rey de Ibiza, el italiano Marco Carola, con su legendaria residencia Music On, los viernes.



Otros destacados residentes de la isla blanca que viajarán a Cullera son Adam Beyer (residente de RESISTANCE en Amnesia los miércoles) y la dupla formada por el mexicano Aarón Sevilla y la hispanocubana Claudia León, almas creativas de Afrodise & Moots, cada jueves en Playa Soleil.



En el cartel de Medusa 2026 también figuran otros protagonistas del verano ibicenco, tales como Nic Fanciulli (11 fechas anunciadas esta temporada en diversos clubes de la isla), Chelina Manuhutu (9), Yanamaste (8), Andrés Campo (7), Karretero (7), Oliver Heldens (6), Wade (6), Easttown (5), Fatima Hajji (5) y el brasileño Alok, con cuatro apariciones confirmadas durante el curso musical en la isla.



En los 12 años de trayectoria (2014-2026), Medusa ha logrado aglutinar a distintas generaciones y todos los estilos de la electrónica: Techno, House, EDM, Hard Techno, Hardstyle, Trance, Remember….

El gigantesco escenario principal (105 metros de ancho) estará decorado con la fantasía temática APSARAS, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista.

Los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la deslumbrante producción audiovisual brindarán un espectáculo "inédito" en el circuito musical en España.



La organización prevé repetir la cifra de público del año pasado, sumando los asistentes de jueves a domingo, calculada en 180.000 personas.