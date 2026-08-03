Toni, cocinero: "Para hacer el mejor 'socarrat' hay que poner la paella en la piscina, que enfríe y que la grasa vaya al fondo"

Si existe un indicativo para saber si una paella valenciana está bien hecha o no, ese es un buen socarrat; como se le llama a la denominada capa de arroz fina que queda adherida a la paella donde se cocina y que a tantos valencianos entusiasma.

Uno de los trucos para que quede perfecto lo aguarda bien Toni Carceller, cocinero y finalista de la sexta edición de MasterChef.

En un vídeo subido a sus redes sociales, donde divulga recetas sobre arroces y los pasos a seguir, revela las razones de colocar la paella sobre la superficie de una piscina y del que, asegura, "conseguir un socarrat espectacular en casa".

"Quizá sea una exageración, pero no, no es para enfriarla porque sí -responde-. Hay una explicación científica detrás".

"Cuando la paella termina de cocinarse, gran parte de la grasa y el aceite permanecen muy calientes. Al enfriar rápidamente solo la base del recipiente con agua, esa grasa pierde temperatura y se deposita en el fondo", explica Carceller.

"Esto deja el arroz mucho más seco y preparado para formar un buen socarrat cuando vuelve al fuego", añade.

Lo que da nombre a este proceso culinario es "la reacción de Maillard", el proceso químico responsable del color dorado, el aroma tostado y el sabor intenso que aparecen cuando los azúcares y las proteínas reaccionan con el calor.

"En el socarrat, esta reacción crea esa fina capa crujiente y caramelizada que tanto buscamos", informa el chef. Eso sí, advierte que no debe llegar a quemarse.

Pasos a seguir

Toni Carceller comparte los pasos a seguir para que el socarrat de la paella quede espectacular.

Enfría la base de la paella unos segundos. Vuelve a ponerla al fuego con cuidado. Escucha el ligero chisporroteo. Fíjate en el aroma. Retírala justo antes de que empiece a quemarse.

Con estos sencillos pasos el socarrat quedará perfectamente caramelizado y listo para comer.