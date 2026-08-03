Toni, cocinero: "Para hacer el mejor 'socarrat' hay que poner la paella en la piscina, que enfríe y que la grasa vaya al fondo"
El chef y finalista de la sexta edición de MasterChef comparte en sus redes sociales sus mejores trucos para que los arroces queden perfectos.
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Si existe un indicativo para saber si una paella valenciana está bien hecha o no, ese es un buen socarrat; como se le llama a la denominada capa de arroz fina que queda adherida a la paella donde se cocina y que a tantos valencianos entusiasma.
Uno de los trucos para que quede perfecto lo aguarda bien Toni Carceller, cocinero y finalista de la sexta edición de MasterChef.
En un vídeo subido a sus redes sociales, donde divulga recetas sobre arroces y los pasos a seguir, revela las razones de colocar la paella sobre la superficie de una piscina y del que, asegura, "conseguir un socarrat espectacular en casa".
"Quizá sea una exageración, pero no, no es para enfriarla porque sí -responde-. Hay una explicación científica detrás".
"Cuando la paella termina de cocinarse, gran parte de la grasa y el aceite permanecen muy calientes. Al enfriar rápidamente solo la base del recipiente con agua, esa grasa pierde temperatura y se deposita en el fondo", explica Carceller.
"Esto deja el arroz mucho más seco y preparado para formar un buen socarrat cuando vuelve al fuego", añade.
Lo que da nombre a este proceso culinario es "la reacción de Maillard", el proceso químico responsable del color dorado, el aroma tostado y el sabor intenso que aparecen cuando los azúcares y las proteínas reaccionan con el calor.
"En el socarrat, esta reacción crea esa fina capa crujiente y caramelizada que tanto buscamos", informa el chef. Eso sí, advierte que no debe llegar a quemarse.
Pasos a seguir
Toni Carceller comparte los pasos a seguir para que el socarrat de la paella quede espectacular.
- Enfría la base de la paella unos segundos.
- Vuelve a ponerla al fuego con cuidado.
- Escucha el ligero chisporroteo.
- Fíjate en el aroma.
- Retírala justo antes de que empiece a quemarse.
Con estos sencillos pasos el socarrat quedará perfectamente caramelizado y listo para comer.