L'Umbracle celebra 'La gran fiesta del verano' con cava, vino, gastronomía y música: la entrada cuesta 15 euros

Este jueves 23 de julio L'Umbracle acoge 'La gran fiesta del verano', un evento "que reunirá vino, gastronomía y música para seguir acercando al público la esencia de Requena Ciudad Española del Vino 2026", según la organización.

El evento "contará con todos los ingredientes para que Requena Ciudad Española del Vino 2026 luzca como merece".

En cuanto a las bodegas, estarán presentes el Cava de Requena (Marevia, Chozas Carrascal, Pago de Tharsys, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Coviñas y Torre Oria), las más de 30 bodegas de Ferevín, las firmas asociadas Bodeguetas del Interior Valenciano y las firmas Bodegas Sentencia, Raíces Ibéricas y Ladrón de Lunas.

Se trata de "una oferta más que representativa de los vinos tintos, blancos y rosados de Requena, así como las burbujas mágicas de esta localidad".

La parte “líquida” la completa Més que Barman’s, con el valenciano Iván Talens imaginando posibles aplicaciones líquidas del cava valenciano.

En cuanto a la gastronomía, también hay una amplia oferta prevista. "El Grupo El Yantar pondrá el sabor de Requena al evento con bocados como el ajoarriero, el embutido de Requena o el brioche de pisto, embutido de Requena y lomo.

Carnes Varea apostará por su nueva receta del steak tartar, un formato que promete alegrías en la alta hostelería. Martin & Mary pondrán el acento en las ostras, con El Baquero ejerciendo de cortador de jamón ibérico y Baking Free apostará por bocados con esencia.

Con un precio de 15 euros, la entrada incluirá cuatro degustaciones de bebida. La gastronomía podrá adquirirse de manera independiente en cada uno de los stands.

Desde bocados de Requena hasta ostras, salazones y otras propuestas sorprenderán a los asistentes. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada para evitar colas en las webs de 5bselección y Enterticket.

El objetivo es que Requena luzca como merece. Que las copas se llenen de tintos, blancos, rosados y cavas de enorme calidad. Que sus aromas embriaguen a los presentes y que sus sabores los conquisten para siempre.

Con esta nueva cita, Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad del interior de la provincia de València como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España.