El Roig Arena vibra con el sonido urbano de María Becerra, La Zowi o L0rna en la primera edición del Reve Fest

María Becerra, La Zowi o L0rna hicieron vibrar al Roig Arena en la primera edición del Reve Fest, el primer festival de música urbana impulsado por Músicos por la Salud.

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, asistieron este jueves para disfrutar de las actuaciones de otros artistas como C. Marí o RVFV.

Durante nueve horas de programación, el recinto valenciano acogió conciertos y sesiones de DJ que convirtieron la jornada en una celebración del sonido urbano con un marcado componente solidario.

La programación arrancó con Kid Voodoo, que llevó al escenario del Roig Arena parte de su Euphoria World Tour.

A continuación, fue el turno del valenciano C. Marí, uno de los nombres emergentes de la escena urbana nacional, que ha repasado un repertorio marcado por la fusión de reguetón, trap y sonidos contemporáneos.

L0rna tomó el relevo presentando las canciones más destacadas de su repertorio.

Actuación de L0rna en el Reve Fest. Iván Villarejo

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó con la actuación de María Becerra.

La artista argentina, convertida en una de las grandes referencias del pop urbano latino, hizo vibrar al público con un repertorio que recorrió algunos de los mayores éxitos de su carrera.

La recta final del festival contó con la presencia de La Zowi, una de las figuras más representativas del trap en España; y de RVFV, encargado de poner el broche final a una jornada que combinó música urbana y compromiso social.

Según la organización, los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a la contratación de jóvenes músicos para los microconciertos que Músicos por la Salud desarrolla en hospitales y centros sociosanitarios, llevando la música a quienes más la necesitan.