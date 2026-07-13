"Sabor contundente, al estilo Texas": Valencia elige a Dalú Burger en su carrera hacia la "Mejor smash burger de España"

'Legend Winner', del restaurante Dalú Burger, hamburguesa ganadora de la Smash Champions Burger de Valencia EE

La Legend Winner, del restaurante Dalú Burger, se ha proclamado ganadora en el certamen The Champions Burger celebrado este fin de semana en el campo de Mestalla, en Valencia.

La propuesta vuelve a imponerse y encadena otro primer puesto tras su victoria en Madrid hace unas semanas, tras convencer al público por su "sabor contundente".

Pan brioche, carne smash de ternera y cheddar americano sirven de base a una jugosa costilla deshilachada al estilo Texas.

La mermelada de beicon, la cebolla frita y una intensa salsa, también de beicon ahumado, completan una hamburguesa intensa, con matices dulces y crujientes que la han convertido en una de las preferidas de la ruta, detalla la organización en un comunicado.

En segunda posición, sube al podio el establecimiento zaragozano Madison con su Pink Paradise, que lidera esta ruta con victorias en Zaragoza, Logroño, Gijón, Barcelona y Santander.

Una elaboración con estética californiana que incorpora un brioche rosa con polvo Paradise, una carne fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado, queso cheddar madurado, beiconcitos, crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final.

Cierra el top 3 la hamburguesería Bandido's Burger, con su Mafiosa Honey.

Todo empieza con un tierno pan brioche de patata que abraza una smash de vaca rubia, perfectamente sellada y fundida con queso cheddar rojo, a la que se suma un queso latino a la parrilla bañado en miel, mermelada de beicon y cebolla preparada al más puro estilo Texas.

Las salsas Bandidos y de chili dulce terminan de redondear una combinación de sabores intensos y contrastes bien medidos.

El reconocimiento de Favorito local ha sido para El Poble con Sugar Mommy, que ofrece un esponjoso pan High Juanito tostado junto a una smash burger de chuletón, con queso cheddar fundido, una irresistible costilla deshilachada y tacos de beicon.

El conjunto se remata con la salsa Mommy y beicon rosa crujiente.

La creación que apuesta por sabores contundentes donde la melosidad de la costilla y el punto ahumado del beicon convierten cada bocado en una auténtica tentación.

Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming a Valladolid del 16 al 26 de julio, donde continuará la búsqueda de la Mejor smash burger de España.