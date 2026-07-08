La feria medieval ideal para visitar este fin de semana: 100 puestos, espectáculos de fuego y desfiles tradicionales

Desde el 10 de julio, el interior de la provincia de Castellón viajará al corazón de la Edad Media con la celebración de la nueva edición de la feria medieval de Sant Mateu.

Hasta el día 12 de julio, las calles y plazas de la localidad acogerán un mercado medieval con más de 100 puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales.

Con un casco antiguo ambientado entre los siglos XIII y XV, también se darán cita exhibiciones de antiguos oficios, música itinerante, personajes caracterizados y animación para todos los públicos.

Como cada año, la celebración coincide con el aniversario de la concesión otorgada por el rey Jaume I a la Orden del Hospital para celebrar una feria anual en Sant Mateu, considerada la primera autorización ferial concedida en el actual territorio de la provincia de Castellón.

La programación incluirá exhibiciones de cetrería, teatro, circo, pasacalles, talleres infantiles, demostraciones de combate medieval, visitas guiadas y los tradicionales paseos de ocas, uno de los elementos más característicos de esta fiesta.

Además, se celebrarán demostraciones de combate con espada y escudo, talleres infantiles, cuentacuentos, teatro de títeres, y actividades participativas para conocer cómo se equipaba un caballero antes de entrar en combate.

El broche final lo pondrá la Terra de Fires, un montaje con acrobacias aéreas y fuego que se celebrara durante las noches.

El mercado medieval abrirá sus puertas el mismo día 10 a las 18:00 horas de la tarde. Junto a él, se pondrán en marcha los primeros talleres infantiles.

Sant Mateu

Con una población de poco más de 2.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Castellón.

En cuanto a sus atractivos, el Ayuntamiento de Sant Mateu, construido en el siglo XV y de estilo gótico, constituye uno de los edificios más representativos de la localidad. También destaca el Palacio del Marqués de Villores, una residencia renacentista levantada durante el siglo XVI.

Las antiguas murallas conservan numerosos vestigios repartidos por el casco histórico, donde todavía pueden observarse aspilleras y otros elementos defensivos. La Plaza Mayor o del Ángel, originada en el siglo XIII, continúa siendo uno de los espacios más emblemáticos.

El Horno Gótico, que alberga la Oficina de Información Turística, forma parte del patrimonio histórico de Sant Mateu. Muy cerca se encuentra la Iglesia Arciprestal de San Mateo Apóstol, considerada uno de los principales ejemplos del gótico valenciano.

El patrimonio religioso del municipio también incluye el Monasterio de Santa Ana, perteneciente a las Religiosas Agustinas, y la Iglesia de San Pedro, el templo más antiguo de la villa, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

Entre los edificios civiles sobresale el Palacio Borrull, una construcción gótica del siglo XV que refleja la importancia histórica de Sant Mateu. Otro elemento singular es la Font de la Mare de Déu, una fuente monumental rodeada por columnas.