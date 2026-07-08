Blackworks cancela su festival en Sagunt por "alto riesgo sanitario" y devolverá el importe íntegro de las entradas

Confirmado: el festival de hard techno Blackworks Open Air que se iba a celebrar los próximos 11 y 12 de julio en Sagunt ha sido finalmente cancelado.

La propia organización achaca la suspensión del evento a las "extremas temperaturas", según ha informado en un comunicado.

"Tras las advertencias de alto riesgo sanitario emitidas para las jornadas de construcción del evento, nos hemos visto obligados a detener todas las obras de construcción", señala el escrito publicado en sus redes sociales.

"Esta interrupción, causada por fuerza mayor y completamente fuera de nuestro control, nos deja sin el tiempo necesario para completar la producción y cumplir con los estándares de calidad que Blackworks aplica en cada evento", añade.

Respecto a los reembolsos de las entradas, informan, se devolverá el importe íntegro "en un plazo de 14 días hábiles de forma automática".

Sin embargo, la policía local se personó este lunes en la explanada para paralizar su montaje al carecer de los permisos correspondientes, después de que al Ayuntamiento no le constase la autorización de la Generalitat -ya que los terrenos son de su propiedad- ni de que se solicitara al propio consistorio la licencia para poder llevar a cabo la cita musical.

Como avanzó Levante-EMV, la primera comunicación que recibió el Ayuntamiento data de marzo.

Tras la solicitud de reserva de la explanada de la Nau de Tallers realizada por La Productiva Eventos, la institución municipal informó de que la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural, y que Nave de Talleres Generales posee la condición de Bien de Relevancia Local.

Añadía que tanto la parcela como el citado edificio son bienes de titularidad de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no ostenta la competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio.

En una segunda comunicación en mayo, el consistorio volvía a insistir en esta información.

Desde la Conselleria de Cultura constataron que La Productiva Eventos, S.L. solicitó autorización para la celebración del evento de música electrónica Blackworks y la ocupación temporal de la Esplanada de la Nau de Taller de Puerto de Sagunto.

La solicitud fue registrada el 29 de abril de 2026.

Las mismas fuentes indicaron a Europa Press que, tras la valoración realizada, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat comunicó el 4 de mayo la imposibilidad de autorizar el uso del espacio, quedando denegada la petición presentada.

Este mismo lunes, la organización del evento señalaba en un comunicado que el Port de Sagunt iba a acoger "la producción más genuinamente industrial de la historia de Blackworks", ya que la promotora de hard-dance iba a tomar el solar de una antigua factoría de acero para "transformarla en una instalación musical y tecnológica de vanguardia".