REVE FEST, el nuevo festival de música urbana que llega al Roig Arena el próximo 16 de julio con María Becerra, La Zowi o L0rna

Valencia incorpora este verano una nueva cita al calendario de los eventos musicales con la primera edición de REVE FEST, que se celebrará el jueves 16 de julio en el Roig Arena.

El nuevo festival se presenta como una propuesta de música urbana de gran formato, con artistas nacionales e internacionales y un marcado compromiso social.

Además, nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una cita reconocible dentro del calendario urbano nacional.

REVE FEST ofrecerá una jornada de más de 10 horas de música ininterrumpida en un único escenario.

El formato permitirá al público disfrutar de una experiencia de festival en pleno verano dentro de un recinto climatizado, lo que reduce la influencia de las altas temperaturas habituales en esta época del año.

Con esta primera edición, el evento amplía la oferta cultural dirigida al público joven de Valencia y refuerza el papel de la ciudad como destino musical durante los meses de verano.

La programación estará encabezada por María Becerra, una de las artistas más influyentes de la música latina actual, que llegará a Valencia con su exitoso Quimera Tour tras consolidarse como una de las grandes voces del pop urbano internacional.

El cartel incluye también a RVFV, referente del urbano español y autor de éxitos con cientos de millones de reproducciones, y al chileno Kidd Voodoo, uno de los nombres con mayor proyección dentro de la nueva escena latinoamericana.

RVFV en un concierto. EE

A ellos se suman La Zowi, figura clave del trap nacional; L0rna, una de las artistas emergentes que más atención está generando dentro de la escena urbana; y el valenciano C Marí, que actuará en REVE FEST en la que será su única fecha en Valencia dentro de su gira actual.

La programación se completará con DJs de la escena urbana de Valencia, conectando el cartel con el talento local y el lenguaje de club de la ciudad.

Impacto social

REVE FEST está impulsado por la Fundación Músicos por la Salud, entidad que trabaja desde hace más de una década llevando música en directo a hospitales y centros sociosanitarios.

El festival destinará sus beneficios para financiar microconciertos en estos entornos y a crear oportunidades laborales para músicos jóvenes.

Además, el proyecto habilitará una fila 0 solidaria para que cualquier persona pueda colaborar con la iniciativa aunque no asista al evento.

De este modo, REVE FEST une ocio, cultura y compromiso social en una misma propuesta.