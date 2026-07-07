La policía paraliza el montaje en Sagunt del festival de música electrónica Blackworks al carecer de autorización

El festival de hard techno Blackworks Open Air, en el aire. A escasos días de su celebración, el evento de música electrónica se ha visto obligado a paralizar su montaje al carecer de la preceptiva autorización.

La policía local se ha personado en la explanada para detener los trabajos de instalación, después de que al Ayuntamiento no le conste la autorización de la Generalitat -ya que los terrenos son de su propiedad- ni de que se haya solicitado al propio consistorio la licencia para poder llevar a cabo la cita musical.

Como ha avanzado Levante-EMV, en el Ayuntamiento solo tienen conocimiento de dos comunicaciones.

La primera de ellas data de marzo, cuando, tras la solicitud de reserva de la explanada de la Nau de Tallers realizada por La Productiva Eventos, la institución municipal informó de que la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural, y que Nave de Talleres Generales posee la condición de Bien de Relevancia Local.

Añadía que tanto la parcela como el citado edificio son bienes de titularidad de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no ostenta la competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio.

En una segunda comunicación en mayo, el Ayuntamiento volvía a insistir en esta información.

Desde la Conselleria de Cultura han constatado que La Productiva Eventos, S.L. solicitó autorización para la celebración del evento de música electrónica Blackworks y la ocupación temporal de la Esplanada de la Nau de Taller de Puerto de Sagunto.

La solicitud fue registrada el 29 de abril de 2026.

Las mismas fuentes añaden a Europa Press que, tras la valoración realizada, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat comunicó el 4 de mayo la imposibilidad de autorizar el uso del espacio, quedando denegada la petición presentada.

Desde la organización del evento confirman que en este momento el montaje se ha detenido y aseguran que en breve van a trasladar los próximos pasos a seguir.

Este mismo lunes, la organización del evento señalaba en un comunicado que el Port de Sagunt iba a acoger "la producción más genuinamente industrial de la historia de Blackworks", ya que la promotora de hard-dance iba a tomar el solar de una antigua factoría de acero para "transformarla en una instalación musical y tecnológica de vanguardia".

El cartel está integrado por artistas como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero o Zapravka.