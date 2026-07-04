Víctor y Virginia, al frente de un nuevo negocio que sirve "la mejor carne madurada del mercado": "Huimos de modas"

Sabor, producto y calidad. Son las señas de identidad de la recién estrenada propuesta del grupo Beluá: The Ox Burger, el nuevo negocio especializado en hamburguesas de autor ubicado en Mislata.

Hace unos pocos meses abrió sus puertas el nuevo y renovado restaurante Beluá, que se mudó de espacio para conseguir un ambiente "único e íntimo".

En el local que dejó libre montaron esta hamburguesería gourmet que, según sus propietarios, sirve "la mejor carne madurada del mercado".

En palabras de Víctor Renilla, que dirige la tienda-carnicería Beluá Gourmet junto a Lorenzo Ortiz y se encarga de la gestión del nuevo equipo de The Ox, "los comensales disfrutarán de la hamburguesa de verdad".

"Huimos de modas, tendencias o experimentos porque tenemos una trayectoria que nos permite ofrecer la mejor burger con el mejor producto", añade.

Junto a Virginia Corrales -que lidera áreas como la organización interna, la gestión de equipos y el desarrollo estratégico de los proyectos-, ayudan a Dayana, responsable de sala, a llevar adelante el nuevo proyecto.

Para ellos, en cada uno de sus conceptos que aglutina el grupo gastronómico, "el fuego es sagrado y la carne, un rito".

The Ox

Este nuevo negocio, situado sobre las cenizas del antiguo Beluá en la calle Víctor Jara de Mislata, mantiene la excelencia, pero aplicada ahora al formato hamburguesa.

Esto permite ofrecer una experiencia totalmente diferente a la del restaurante situado a apenas unos metros. "La misma esencia, pero con una nueva cara", aseguran.

"La hamburguesa perfecta es una aspiración de los locales especializados en esta elaboración. Nosotros no podemos prometerla. Lo que sí tenemos es la mejor carne madurada del mercado, ya que la producimos nosotros mismos desde hace muchos años", explicó Renilla, también cara visible del proyecto en el que está implicada toda la familia que engloba Beluá.

Hamburguesa de autor de The Ox. EE

El objetivo no fue abrir un proyecto independiente, sino que se trate de una evolución gastronómica firmada por el grupo Beluá: "Debemos convertir la herencia gastronómica en una nueva categoría. En este caso, hemos creado una hamburguesería con una identidad propia que viene dada por la excelencia de nuestras carnes y de nuestra historia como grupo".

La oferta de The Ox Burger se centra en las hamburguesas de autor.

De hecho, fueron los propios cocineros del grupo quienes crearon las diferentes propuestas para, posteriormente, pasar un exhaustivo filtro que derivó en la carta final, en la que las hamburguesas son el eje central junto a los complementos más reconocibles.

The Ox Burger ha aterrizado con las ideas claras; siendo el producto y el fuego los pilares fundamentales sobre los que se alza este nuevo templo de las hamburguesas en Valencia.

Con esta propuesta busca ampliar los horizontes del grupo Beluá y perpetuar su esencia e identidad: "Calidad, pasión y la parrilla de The Ox. No hace falta nada más".