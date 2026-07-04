La playa poco conocida que es una de las mejores de España y Europa: poco masificada y 40 años con Bandera Azul

Encontrar playas poco masificadas es, en muchas ocasiones, tarea difícil para los valencianos. El turismo masivo que llega a la costa mediterránea cada año hace que muchos vecinos no frecuenten las playas más cercanas y busquen otras opciones.

Sin embargo, buscar opciones fuera del radar no significa buscar peores espacios. En Alcalà de Xivert-Alcossebre, la Playa de El Carregador es una de las menos frecuentadas de toda la costa pero una de las mejores por la calidad de su espacio y de sus aguas.

Y es que es una de las siete playas de todo el país que conserva el reconocimiento de la Bandera Azul desde el año 1987, primer año en el que se entregaron estos galardones. Durante 39 años y sumando, la Playa El Carregador es reconocida por su calidad.

Esta playa es la principal de la localidad situada en la provincia de Castellón. Con más de 800 metros de longitud y arena fina, destaca por sus aguas tranquilas, su amplitud y los servicios que ofrece durante la temporada estival.

Situada junto al núcleo urbano de Alcossebre, la playa dispone de paseo marítimo, accesos adaptados, zonas infantiles y diversos establecimientos de restauración. Su ubicación facilita el acceso tanto a residentes como a quienes visitan el municipio.

Además, la playa de El Carregador forma parte de un litoral que incluye otros arenales como Las Fuentes, Romana, Moro y Tres Playas. Es una de las más recomendadas por los servicios de turismo valenciano por su baja masificación y su riqueza natural.

Alcalà de Xivert-Alcossebre

La localidad de Alcalà de Xivert cuenta con una población de 7.349 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y es uno de los mejores destinos de la autonomía para combinar naturaleza, patrimonio y costa.

El municipio integra los núcleos de Alcalà de Xivert, de tradición agrícola, y Alcossebre, conocido por sus playas y espacios naturales protegidos.

Entre los principales monumentos de la localidad sobresale la iglesia parroquial de San Juan Bautista, una de las construcciones barrocas más destacadas de la provincia. También conserva el campanario, edificios históricos y un valioso casco urbano tradicional.

El término municipal alberga el castillo de Xivert, una fortaleza de origen islámico y templario situada en el Parque Natural de la Sierra de Irta. Este enclave permite comprender la importancia estratégica que tuvo la zona durante la Edad Media.

Banderas Azules

La playa de El Carregador mantiene desde hace décadas el distintivo Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la calidad ambiental, la seguridad, los servicios y la correcta gestión de los espacios litorales conforme a criterios establecidos cada año.

Las Banderas Azules son un galardón promovido por la Foundation for Environmental Education (FEE) y coordinado en España por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Su concesión exige cumplir exigentes estándares de calidad y sostenibilidad.

Sin embargo, este espacio no es el único de toda España que lo conserva desde hace cuatro décadas. Desde su creación, siempre la han mantenido Sant Joan (Alicante), La Fossa (Calpe), Sant Antoni (Cullera), Carrer la Mar (El Campello), Nord (Gandía) y Bastiagueiro (Oleiros, A Coruña).