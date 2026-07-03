Miguel Ángel Silvestre, actor, 44 años: "Las capitales tienen un ritmo que la naturaleza desmonta en una noche"

Vivir en una gran ciudad puede llegar a abrumar, más si cabe cuando se refiere a personas mediáticas y conocidas. Es el caso de Miguel Ángel Silvestre, el popular actor español que siempre que tiene la ocasión vuelve a su ciudad natal.

En Castellón de La Plana tiene su 'refugio'. La localidad de la Comunitat Valenciana es donde el actor nació y creció y con la que guarda una conexión especial, la cual siempre pone en valor en redes sociales y cuando concede entrevistas.

Para él, Castellón y pueblos cercanos como Benicàssim son su "reducto de paz y normalidad"; de hecho, le gusta regresar allí siempre después de cada rodaje. "Para mi es importante enseñar el lugar donde me he criado", ha asegurado en entrevistas. Algo que hace constantemente en sus redes sociales.

Su conexión con Castellón va más allá de la nostalgia, ya que cuenta con una segunda residencia en la provincia, en plena naturaleza. "Las capitales tienen un ritmo que la naturaleza desmonta en una noche", aseguró sobre su experiencia allí.

Además, siempre destaca que regresar a casa le permite estar cerca de su familia y disfrutar de la naturaleza. "Me gusta traer mi profesión aquí", aseguró. Para él, la provincia merece ser conocida por sus paisajes y su calidad de vida.

De hecho, en sus redes sociales visibiliza todo lo que puede algunos lugares icónicos de la provincia como la Fuente de Los Baños en Montanejos o algunas de las playas más conocidas de Benicàssim.

Castellón

Castellón de la Plana es una de las ciudades más importantes de la Comunitat Valenciana. Con una población de más de 180.000 habitantes, conserva un destacado patrimonio histórico en su centro urbano.

El Mercado Central, el Ayuntamiento barroco y la Concatedral de Santa María forman parte de un recorrido que refleja la evolución arquitectónica y cultural de la ciudad.

Entre los principales símbolos destaca el campanario de El Fadrí, cuya construcción comenzó en el siglo XV. Muy cerca se encuentran la Lonja del Cáñamo, de estilo barroco, y el Palacio Episcopal, levantado durante el siglo XVIII.

El Parque Ribalta es el principal espacio verde de Castellón de la Plana y convive con vestigios históricos como las Murallas Carlistas y el emblemático Edificio de Correos, uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura del siglo XX.

En el entorno urbano también sobresalen la Basílica de Nuestra Señora de Lledó y el conjunto formado por el Castell Vell y el Ermitorio de la Magdalena, estrechamente vinculados a los orígenes históricos y a las tradiciones locales.

El patrimonio cultural de la ciudad se completa con edificios como la Torreta Alonso y una variada oferta museística. El Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Militar y el MUCC reúnen importantes colecciones artísticas, históricas y etnológicas.