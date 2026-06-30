La patronal del ocio apuesta por compaginar Torrent con un espacio fijo en la ciudad de Valencia para los festivales

El éxito del Bigsound en Torrent este fin de semana abre la puerta a que este municipio valenciano se convierta en el escenario ideal para acoger festivales de música con grandes concentraciones de personas.

Sin embargo, desde la patronal del ocio nocturno no renuncian a un espacio al aire libre para la celebración de conciertos dentro de la ciudad de Valencia, que pueda compaginarse con otras ubicaciones en el área metropolitana o en otros municipios.

El presidente de la Federación de Ocio de la Comunidad Valenciana (Fotur), Víctor Pérez, aseguró a EL ESPAÑOL que hace falta un calendario "serio y consensuado" con todas las administraciones para compaginar el derecho al descanso con el ocio y "buscar una solución" tras la sentencia contra el ruido en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Hasta la fecha, la mayoría de los festivales se celebraban en el emblemático complejo de Santiago Calatrava en la ciudad, pero la justicia falló a favor de los vecinos que habían denunciado al entender que estos macroeventos vulneran su derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral.

Al respecto, obligó al Ayuntamiento de Valencia a cumplir la normativa o buscar una nueva ubicación. Todos los promotores, a excepción de Les Arts, decidieron trasladarse, unos al estadio del Levante UD y otros como el Bigsound, a Torrent.

Los únicos que optaron por mantenerse en el espacio previsto fue el Festival de Les Arts, que se vio obligado a suspender la segunda jornada al haber incumplido los límites acústicos marcados.

Torrent

En este contexto de incertidumbre, todos los ojos estaban puestos en el Bigsound de este fin de semana, celebrado en el Parc Central de Torrent.

Tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Torrent se volcaron con el evento, con un plan de movilidad especial y sin precedentes que garantizó una rápida salida de las más de 20.000 personas presentes durante cada jornada.

El objetivo del gobierno valenciano era que este recinto a las afueras del núcleo urbano y a unos 10 kilómetros de Valencia, con más de 40.000 metros cuadrados y a solo 300 metros de una parada de metro, pueda acoger eventos con grandes concentraciones ante las complicaciones de ciudad.

Bigsound en Torrent. EE

Y el veredicto ha sido más que positivo para todas las partes. La promotora aseguró que este emplazamiento es "muchísimo mejor" y destacó que se garantizó "una buena calidad del sonido".

Destacaron que los vecinos de los edificios colindantes no trasladaron ninguna queja. De hecho, la organización repartió más de 200 entradas a los residentes más cercanos al recinto.

Desde el Ayuntamiento de Torrent señalaron que el balance ha sido "extraordinario" con una "impecable organización y respeto por el vecindario" y un impacto económico que cuantificaron en 15 millones de euros.

Por ello, que el Consistorio liderado por Amparo Folgado ya haya firmado una segunda edición. "Torrent ha demostrado durante todo el fin de semana que posee la capacidad organizativa, logística y de seguridad necesaria para albergar acontecimientos multitudinarios de primer nivel", destacaron.

En este sentido, consideraron que este tipo de acontecimientos culturales pueden convertirse en "uno de los motores" económicos del municipio.

No obstante, el Ayuntamiento tendrá que buscar una nueva ubicación, puesto que en los próximos años está prevista la construcción de una piscina y un pabellón semicubierto en los terrenos donde se ha celebrado este año el festival.

Ana Mena durante su actuación en el Bigsound Bigsound

Por su parte, desde la Generalitat también calificaron de "éxito rotundo" el dispositivo de movilidad especial. Metrovalencia y Metrobús transportaron 15.000 viajeros.

El dispositivo especial ofreció cerca de 45.000 plazas durante las dos jornadas del festival y amplió el servicio nocturno hasta aproximadamente las 4.00 horas, con el objetivo de garantizar tanto la llegada como el regreso de los asistentes en transporte público.

Valencia

De ahí que, para la patronal del ocio nocturno, esta sea una buena solución para las grandes masas, pero sin renunciar a un espacio fijo al aire libre dentro de la ciudad, aunque sea para menos público. En este sentido, apuntó a la Marina Norte, donde cabrían unas 5.000 personas.

En esta línea, Pérez animó a los municipios a acoger este tipo de eventos. Recordó que ya se hacen festivales de música importantes en Cullera y señaló que tiene pendiente reunirse con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Valencia.

"Estamos en esta situación porque no se han hecho los deberes", apuntó, al tiempo que destacó la importancia de la cultura musical y del impacto que tiene en la economía.

Las asociaciones de promotores musicales MusicaProCV y Promfest también han reclamado una reflexión "profunda" sobre el modelo cultural de la ciudad.

Los promotores consideran que la cancelación de un festival de referencia nacional en el último momento "genera una enorme incertidumbre y proyecta una fragilidad que puede afectar a la confianza de artistas, promotores, empresas, patrocinadores y público".