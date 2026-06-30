La feria medieval ideal para visitar desde el 3 de julio: artesanía, gastronomía y espectáculos familiares

El verano en la Comunitat Valenciana siempre conlleva la aparición de mercados y ferias medievales. En Castellón, una de las primeras citas para viajar al pasado es la Feria Medieval de Jérica.

Se celebrará durante el próximo fin de semana, entre el 3 y el 5 de julio. Se trata de la XXVIII Feria de Artesanía y Turismo con Mercado Medieval Dª Teresa Gil de Vidaurre, un evento que contará con artesanía, recreaciones históricas, desfiles y actividades para toda la familia.

Este evento histórico y cultural conmemora el señorío otorgado por el rey Jaime I a Teresa Gil de Vidaurre. La celebración alcanza su 27º aniversario y será una de las primeras citas históricas del verano en Castellón.

La tradición considera a Teresa Gil de Vidaurre como la tercera esposa del monarca, siendo esta una figura decisiva para la historia de la localidad castellonense, ya que su relación con la Corona favoreció el crecimiento político y nobiliario de la villa durante varios siglos.

La edición de este año de la gran celebración medieval estará coordinada por Guielandus Dagda. Durante todo el fin de semana se desarrollará una amplia programación con actividades dirigidas tanto a vecinos como a visitantes de todas las edades.

Las calles del casco histórico reunirán numerosos puestos de artesanía y gastronomía, además de exhibiciones, demostraciones de antiguos oficios, música itinerante, recreaciones históricas, desfiles, espectáculos de fuego, cetrería y personajes de inspiración mitológica para viajar de lleno a la Edad Media.

El evento también incluirá un espacio infantil con juegos tradicionales y atracciones de madera, ofreciendo una experiencia para toda la familia. La propuesta busca recrear el ambiente medieval mediante actividades participativas y animación continua.

Del 3 al 5 de julio

El mercado abrirá el viernes 3 de julio durante la tarde. El sábado 4 permanecerá abierto de 11:30 a 22:00 horas y el domingo 5 de julio podrá visitarse desde las 10:00 hasta las 21:30 horas.

En cuanto a la localidad, Jérica es una de las localidades más populares del interior de Castellón. Situada en la comarca del Alto Palancia, atesora un valioso conjunto histórico coronado por los restos de su castillo.

Entre sus principales monumentos destacan la Torre de las Campanas o de la Alcudia, ejemplo único del mudéjar valenciano, la Iglesia del Cristo de la Sangre, las antiguas murallas y las ermitas de San Roque y Santa Águeda la Vieja.

Más allá de su patrimonio histórico, Jérica ofrece espacios naturales como la Vuelta de la Hoz, un espectacular meandro del río Palancia ideal para el senderismo, la escalada y el descanso.