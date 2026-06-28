El refugio de verano de Nuria Roca en un pueblo de Valencia: un "oasis" de más de 8.000 habitantes en plena naturaleza

Nuria Roca es una de las personalidades televisivas más conocidas. La valenciana, habitual en programas de renombre del espectro mediático español, cuenta con un "oasis" en Náquera, un pueblo donde veranea en muchas ocasiones debido a su familia.

Nacida en Moncada, la escritora y presentadora guarda un vínculo muy especial con la localidad de Náquera, la cual se ubica a tan solo 30 minutos de la capital.

Roca, junto a su familia, cada verano visita la localidad, de hecho, el pasado año fue la primera parada de sus vacaciones conjuntas con Juan del Val y sus hijos.

Ahora en el pueblo reside su madre, y lo eligieron antes de emprender su viaje a la isla de Menorca. Un lugar especial siempre para la valenciana nacida en Moncada, ya que, para la presentadora, Valencia es "hogar".

Tal y como aseguró en una entrevista para la revista Lecturas, este municipio es su "oasis" de paz. "Es la casa familiar y es como volver a ser pequeño. En ese lugar no existe tele, focos, no hay micros y es todo fantástico. De vez en cuando viene muy bien", aseguró.

Lo presume mucho también a través de redes sociales, donde publica fotos junto a su familia y amigos valencianos cada vez que está de visita.

Con una población de 8.308 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta localidad del norte de Valencia cuenta con un privilegiado entorno natural e histórico.

Su tranquilidad es otro de los reclamos de este lugar, algo sobre lo que la propia presentadora siempre ha guardado buenos recuerdos. "En ese lugar no existe tele, no existen focos, no hay micros y es todo fantástico", contó.

Náquera

Con un núcleo urbano de origen medieval, se caracteriza por calles estrechas que mantienen parte de su trazado histórico. En las inmediaciones de la Plaza de la Iglesia se encuentran la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la Ermita de Sant Francesc.

Las villas de veraneo construidas desde el siglo XIX constituyen uno de los elementos más representativos del municipio. Estas edificaciones reflejan la relevancia de Náquera como destino estival.

Su entorno alberga vestigios históricos como antiguas trincheras, corrales tradicionales y construcciones vinculadas al aprovechamiento del agua, entre ellas el Aljub de la Patà y la Mina del Sifó.

El patrimonio natural del municipio ofrece diversas posibilidades para el senderismo y el turismo ecuestre. Espacios como la Satarenya, la Creueta, la Penya Roja o el Salt permiten recorrer parajes de interés paisajístico y ambiental.