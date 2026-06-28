El Bigsound firma su segunda edición en Torrent tras el éxito de Bisbal, Lola Índigo o Rusowsky y 46.000 asistentes

El Bigsound ha llegado a Torrent para quedarse. La promotora confirmó este domingo, pocas horas después de finalizar su último concierto, la nueva edición en el Parc Central de este municipio. Será el 18 y 19 de junio de 2027.

Este anuncio se produce tras el éxito del traslado por la sentencia que obligó a todos los festivales de música previstos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a trasladarse o a cumplir con la ordenanza de contaminación acústica, que limitaba considerablemente el sonido en las actuaciones.

Durante dos días, unas 45.000 personas (23.000 cada jornada) han disfrutado de los conciertos de artistas consagrados como David Bisbal, Ana Mena, Lola Índigo, Juan Magán o Rusowsky, en la que ha sido su edición más ambiciosa.

Con la reubicación, la promotora decidió ampliar los escenarios y la oferta musical, con medio centenar de actuaciones y seis escenarios en un espacio de 40.000 metros cuadrados.

Nadie pareció echar de menos el emblemático complejo de Calatrava. El apoyo de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Torrent, con un plan de movilidad especial, contribuyó a que el macroevento se desarrollara sin incidencias.

Ahora, todo el mundo mira hacia Torrent como posible espacio perfecto al aire libre para albergar festivales con grandes concentraciones de personas, ante la ausencia de un recinto apropiado en la ciudad de Valencia.

Bigsound en Torrent. EE

Miles de asistentes disfrutaron desde primera hora de la tarde del viernes de una propuesta que combinó grandes nombres del pop, la música urbana, los sonidos latinos y la cultura de club en español.

Sobre el escenario principal pasaron artistas como Hens, Despistaos, Ana Mena, Rels B y David Bisbal, encargado de poner el broche final a la jornada inaugural ante una de las mayores audiencias registradas por el Festival.

La responsable de cerrar el segundo día fue Lola Índigo, en una jornada que contó con las actuaciones de Nathy Peluso Club Grasa DJ Set, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Barry B, Lucho RK, Maldita Nerea y Samuraï.

Según la organización, un 30% de los asistentes llegó desde fuera de la Comunitat Valenciana, con compras registradas en todas las provincias españolas, incluidas las Islas Baleares y Canarias. Entre los mercados emisores nacionales más importantes destacan Madrid, Barcelona, Murcia y Albacete.